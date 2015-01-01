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5 страшных ошибок макияжа глаз, которые мы совершаем каждый день

Andre
5 страшных ошибок макияжа глаз, которые мы совершаем каждый день
Оказывается, макияж глаз многие делают неправильно. Читайте ниже как это исправить.

Красим ресницы первыми

Визажисты рекомендуют для начала наносить тушь с тенями, а потом тональную основу. Если все сделать наоборот, то микрочастицы осядут на коже и некоторое время еще будут незаметными. Но в течение дня могут поплыть. И девушки приписывают это некачественным теням, хотя виновата неправильная техника мейк-апа. Сначала следует наносить на веки базу, потом тени, лайнер, и лишь затем крем с тональным эффектом.

Забудьте про густую подводку

Задача косметического средства выделить ресницы и сделать их визуально более густыми и длинными. И на светлом фоне это получается эффектнее. Если же делать линию подводки гуще, то темный цвет на веках сделает обратное – укоротит ресницы.

Матирование век

Даже отсутствие теней на веках, которые могут скататься в складку, не снижает риска неправильного мейк-апа. Блестящие веки в конце дня выгладят не эстетично. Решить вопрос поможет база, если ее нет в косметичке, то используйте матирующие салфетки.

Тушь одним движением

Красивые ресницы получить несложно, но и тут масса техник. Самая простая – избегайте прямых действий, а колеблите кисточку у корней. Это позволит визуально приподнять реснички, сделать их более завитыми. И еще – после первого слоя дайте туши слегка просохнуть в течение трех минут, а после нанесите 2-й слой. Этот лайфхак избавит от комочков и слипшихся ресниц, хотя последнее недоразумение считается трендом этой осени.

Отсутствие симметрии

На самом деле суть ошибки в том, что девушки сначала прокрашивают один глаз, а после занимаются вторым. Мастера мейк-апа говорят, что таким образом красоты не добиться. Следует использовать кисточку туши поочередно на каждый глаз. Тогда быстрее почувствуется разница в покраске ресниц.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Макияж
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