5 страшных ошибок макияжа глаз, которые мы совершаем каждый день

Оказывается, макияж глаз многие делают неправильно. Читайте ниже как это исправить.Красим ресницы первымиВизажисты рекомендуют для начала наносить тушь с тенями, а потом тональную основу. Если все сделать наоборот, то микрочастицы осядут на коже и некоторое время еще будут незаметными. Но в течение дня могут поплыть. И девушки приписывают это некачественным теням, хотя виновата неправильная техника мейк-апа. Сначала следует наносить на веки базу, потом тени, лайнер, и лишь затем крем с тональным эффектом.Забудьте про густую подводкуЗадача косметического средства выделить ресницы и сделать их визуально более густыми и длинными. И на светлом фоне это получается эффектнее. Если же делать линию подводки гуще, то темный цвет на веках сделает обратное – укоротит ресницы.Матирование векДаже отсутствие теней на веках, которые могут скататься в складку, не снижает риска неправильного мейк-апа. Блестящие веки в конце дня выгладят не эстетично. Решить вопрос поможет база, если ее нет в косметичке, то используйте матирующие салфетки.Тушь одним движениемКрасивые ресницы получить несложно, но и тут масса техник. Самая простая – избегайте прямых действий, а колеблите кисточку у корней. Это позволит визуально приподнять реснички, сделать их более завитыми. И еще – после первого слоя дайте туши слегка просохнуть в течение трех минут, а после нанесите 2-й слой. Этот лайфхак избавит от комочков и слипшихся ресниц, хотя последнее недоразумение считается трендом этой осени.Отсутствие симметрииНа самом деле суть ошибки в том, что девушки сначала прокрашивают один глаз, а после занимаются вторым. Мастера мейк-апа говорят, что таким образом красоты не добиться. Следует использовать кисточку туши поочередно на каждый глаз. Тогда быстрее почувствуется разница в покраске ресниц.

Источник: www.allwomens.ru/zen