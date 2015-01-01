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Как не уставать на каблуках: Находим компромисс

Andre
Как не уставать на каблуках: Находим компромисс
Высокие шпильки – главная деталь осеннего аутфита. Нашлись способы, помогающие сделать пару обуви на каблуке вполне удобной.

Важно качество

Экономия на «повседневной» паре просто неуместна. Естественно, это будет натуральная кожа внутри и снаружи, что позволит избежать появления мозолей и потливости ступней.

Используйте пластырь

Если целого дня на шпильках не избежать, то воспользуйтесь лайфхаком от профессиональных танцоров. Они просто 3 и 4 палец на ногах склеивают лейкопластырем, чтобы уменьшить боль. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на стопу.

Уход за туфлями

Речь идет о состоянии набоек, стельки (без проплешин, чаще их меняйте). Наклейте силиконовые подушечки, и тогда разношенный туфель не будет скользить на ноге.

Высота подъема

Знайте, что пологий подъем более комфортный в носке. Именно поэтому пользуются большой популярностью туфли на скрытой платформе.

Надевайте шпильки «по случаю»

Учитывайте при выборе каблуков местность и погоду. Когда нужно пройтись по каменной мостовой или появиться на чаепитии в саду загородного коттеджа, то нужна совсем другая пара.

Устойчивая обувь

Да, такие бывают, главное толщина каблука. Шпильки изящны и красивы, но ходить в них долго невозможно. Широкий каблук будет комфортнее.

Толщина подошвы

Ощутить все неровности дорожного покрытия легко с тонкой подошвой, но надо ли это? Исправить недочет туфлей поможет плотная стелька и силиконовые вставки. А вот покупка пары с толстой подошвой изначально решит проблему.

Уберите мозоли

Даже модельная и качественная обувь с удобной колодкой не решит вопрос с мозолями. Все равно будет больно. Дело в том, что при ходьбе на этих участках проходит трение. Строение стопы не изменить, но есть средства, помогающие нивелировать образование мозолей в будущем.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Обувь
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