Александра Куцевол прикрывала нетрадиционные отношения покойного Олега Яковлева

На протяжении последних пяти лет рядом с экс-солистом «Иванушек» Олегом Яковлевым находилась Александра Куцевол. Пара не была расписана, однако девушку друзья и знакомые считали гражданской женой певца.instagram.com/sashakutsevolНа многочисленных фотографиях, которые можно увидеть в Сети, Олег и Александра постоянно были вместе. Однако после смерти Яковлева выяснилось, что он не включил свою возлюбленную в завещание. Всё своё имущество, которое составляет порядка 200 миллионов рублей, артист оставил племяннице и другу, актёру Роману Радову.instagram.com/teatr_armiiЕщё несколько месяцев назад, когда стало известно о завещании Яковлева, в Интернете появилось немало предположений о том, что на самом деле связывало молодых людей.Обстоятельства смерти певца до сих пор вызывают множество вопросов. В сети ходили слухи, что осложнения от пневмонии были вызваны не циррозом, а СПИДом. В беседах с журналистами соседи Яковлева сообщали, что артист довольно долго жил в одной квартире с Романом Радовым. А один из экстрасенсов даже заявил, что во времена «Иванушек» на Яковлева была наведена нетрадиционная порча.instagram.com/yakovlevsingerИнтернет-пользователи приняли сторону лишённой наследства Александры КуцеволНа днях в масс-медиа появилась информация о том, что Александра Куцевол собирается отсудить часть наследства Олега Яковлева, доказав, что певец был невменяем. Таким образом, завещание будет признано недействительным, и гражданская жена певца сможет претендовать на имущество звезды.instagram.com/sashakutsevolНамерения Александры Куцевол бурно обсуждают в Сети. Стоит сказать, что многие пользователи жалеют и поддерживают её, считая, что покойный певец поступил несправедливо по отношению к возлюбленной:_lana_hater_ А почему жажда денег сразу? Живёшь с мужиков, а он тебе вообще ничего не оставляет? Ну уж нет, не справедливо gshock2318 они жили вместе, общий бюджет, вместе покупали квартиры, а тут бац: и все другу и племяннице. Тоже нечестно dinyliafaa Как-то несправедливо, они много лет вместе были, жена все таки, хоть и не на бумажке. darya_muratova Вот живёшь с алкашом,трусешки стираешь,борщи варишь, из депрессий вытаскиваешь, а потом хоп и остаешься без всего... Загадка, как можно было не вписать в наследство любимую женщину..instagram.com/sashakutsevolВ то же время интернет-пользователи уверены, что Александра могла быть просто прикрытием для Олега Яковлева, который не афишировал свою нетрадиционную ориентацию:ytsangirl он же геем был ,она подругой с которой было удобно вот и все mramorn1y он был геем e_s0roka думаю договор у них был,типа прикрыть его голубизну, пока жив был -платил ,ну а после -все любимому.Милана Кержакова испугала прощанием в InstagramПодписчики, которые внимательно отслеживают последние новости о жизни Миланы Кержаковой, уверены, что девушку держат против воли в Таиланде, шантажируя её маленьким сыном. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen