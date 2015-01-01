Кому из знаков зодиака чаще всего изменяют?

Вы в отношениях и страдаете от постоянных измен? Или ваш второй (третий, четвертый) брак распадается, потому что все ваши партнеры предают и изменяют? Вы думаете, дело в них? Возможно, и так, но если такие отношения стали тенденцией, очень вероятно, что вы входите в число знаков зодиака, которым изменяют чаще других.ДевыБольшинство Дев очень семейные, преданные, верные. Это их глубинное представление о семейной жизни. Но главная беда Дев – они искренне верят, что так отношения видят все люди. Другого не дано. Поэтому Девы очень болезненно переживают, когда идеализированный партнер рушит изменами их представления о семье. Повод для измен Девы часто дают сами. Виновата в этом их слишком строгая мораль и высокие требования к партнеру быть идеальным во всем. И он, как правило, старается со всех сил доказать Деве свою семейную «профпригодность». Однако, к сожалению, чем больше партнер втискивается в рамки, установленные Девой, тем уже они становятся. Рано или поздно партнер Девы срывается и уходит в «свободное плаванье», чтобы насладиться всеми прелестями любви, а не только быть у нее на службе.Профилактика измен для ДевыДевам нужно принять тот факт, что мир неидеален, как и партнерские отношения. Семья – это школа, в которой жизнь главным «госэкзаменом» часто ставит именно измену. И если он сдан успешно (пройдены все предыдущие уроки, произведена работа над ошибками, партнеры не прекращают учиться и развиваться в паре), испытание больше не повторится. Девам стоит чаще позволять партнеру оставаться самим собой, иначе он будет всего лишь играть роль преданного партнера и счастливого семьянина. Но однажды ему захочется сойти со сцены и снять маски.СтрельцыСтрельцы – великие балагуры, весельчаки, любимцы публики. В силу своего характера и склонности к разгульному образу жизни, они и сами часто изменяют. Большинство из них – боги секса, и, естественно, им хочется «благословить» своей божественной силой как можно больше людей. Чем они с удовольствием и занимаются. Сложно жить в паре с таким Стрельцом и хранить ему верность. Партнер Стрельца, даже если не хочет ему изменять, будет вынужден это сделать. Кто-то из мести, кто-то, чтобы установить позицию равенства, а кто-то пускается во все тяжкие, чтобы вернуть внимание Стрельца в семью. Так или иначе, но Стрельцы становятся рогоносцами. Правда, будучи слишком увлеченными своими походами «налево», они не всегда это замечают.Профилактика измен для СтрельцаПрежде чем заводить серьезные отношения, Стрельцам стоит от души нагуляться, испробовать все доступные и недоступные виды секса, пресытиться свободой и захотеть тихой гавани, которая ценна другими радостями. Стрельцы вполне способны обуздать свою кипучую энергию и направить ее в семейное русло. Бывают, конечно, рецидивы, и случаются они, как правило, снова незаметно для Стрельцов. Осознать это как раз и помогают измены партнера. Для Стрельца это знак – пора самому завязывать с гуляниями «налево».ВодолеиМногие Водолеи страдают чрезмерным свободолюбием, оторванностью от бытовой реальности и детским эгоизмом. Но зацикливаются они на себе и своих переживаниях не потому, что эгоцентричны. Просто так они лучше чувствуют жизнь. Водолеи не привязываются к партнеру и часто уделяют ему времени и внимания намного меньше, чем себе. Забывают о романтических датах, невнимательны к потребностям в нежности и ласке партнера, игнорируют свои прямые обязанности и данные обещания.Терпение даже самого любящего партнера Водолея заканчивается где-то на третьем году совместной жизни. То ли любовь действительно живет три года, то ли нет смысла с Водолеем ее реанимировать, но без измен семья этого знака невозможна. Это едва ли не единственный способ обратить внимание Водолея на то, что партнерские отношения - обязанность и ответственность.Профилактика измен для ВодолеяПартнер Водолея никогда не заведет тайный роман у него за спиной, если Водолей научится реализовывать себя в семье, удовлетворять потребности партнера наравне со своими, а в отношениях быть не только потребителем, но и производителем. Давать в любви важнее, чем брать. Когда в любовном союзе люди имеют все, что им необходимо для счастья (внимание, забота, понимание, секс, «борщи», интеллектуальное, культурное и духовное развитие), нет надобности искать это на стороне.РакиКлассический Рак – самый семейный знак зодиака. Он умеет любить, заботиться и создавать почву для укрепления союза. Казалось бы, что еще нужно для гармонических отношений? Ответ весьма неожиданный – меньше любви, заботы, преданности. Раки буквально давят своей любовью, не дают партнеру ни минуты покоя и свободы, доказывая, как сильно они его любят. И Раки действительно любят, но этой любви у них сколько, что им не хватает сил тащить ее на своих плечах. Вот они и заваливают ею партнера, не признавая его право на личные границы и пространство. Вернее, не так – они и рады бы признать, но не верят, что любви бывает много. Часто от такого натиска хочется сбежать, а иногда – и не возвращаться. Партнеры Рака уходят от избыточной любви в здоровую любовь, поскольку с любовниками чувства всегда приходится дозировать. С Раками же они в любви пресыщены.Профилактика измен для РакаРакам стоит усвоить хоть и малоприятную, но мудрую истину: перебор в любви – также плохо, как и недобор. К сожалению, для полноты счастья, любви должно чуть-чуть не хватать, а не быть в избытке. Когда партнеру Рака придется завоевывать его сердце, добиваться внимания и расположения, испытывать легкое чувство нехватки любви, заслуживать право быть любимым, вот тогда в изменах отпадет необходимость. Как говорится, от любви любви не ищут.

Источник: www.allwomens.ru/zen