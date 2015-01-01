NASA тестирует миниатюрные спутники для отслеживания штормов

Для наблюдения за изменениями климата и составления метеорологических прогнозов уже давно используются различные средства наблюдения как с поверхности Земли, так и с воздуха. И если говорить о метеоспутниках, то большинство из них представляют собой крайне громоздкие конструкции. Стоит ли говорить, что такие летательные аппараты неплохо было бы модернизировать? Именно этим и занялись инженеры NASA в рамках проекта RainCube, который направлен на создание миниатюрных метеорологических аппаратов, способных проводить метеоразведку и предсказывать появление сильных штормов.Каждый спутник RainCube (Radar in CubeSat) в несколько раз меньше любых существующих аналогов. По заявлению инженеров NASA, один спутник размером не превышает коробку для обуви и «легко может поместиться в рюкзак». Рой таких летательных аппаратов является крайне легко масштабируется и может быть без проблем расширен или разбит на несколько небольших групп.Изображения и данные, полученные с одного из спутников во время тестовRainCube использует новую технологию анализа и сбора данных для того, чтобы обнаружить зарождающиеся штормы и зафиксировать осадки в виде дождя и снега. В июле 2018 года несколько RainCube вышли с МКС на околоземную орбиту и отправили данные и изображения бури над Мексикой. В сентябре мини-спутники переслали другую серию снимков, где были продемонстрированы первые осадки зарождающегося урагана Флоренция. По заявлению инженеров аэрокосмического агентства,«RainCube — лишь демонстрация возможностей. Это эксперимент, который позволит увидеть, сможет ли переход с громоздкого метеозонда на недорогой крохотный спутник обеспечить мониторинг за погодными условиями в режиме реального времени. RainCube сканирует местность используя что то вроде эхолокации. Антенна спутника посылает звуковые и радиолокационные сигналы, которые, отталкиваясь от осадков, посылают эхо обратно на спутник. Анализируя эти данные, прибор может «видеть изнутри» все, что происходит в облаках или зарождающемся шторме.»Кроме того, специалисты NASA также подчеркивают, что RainCube в производстве дешевле стандартных спутников, а значит за те же деньги на орбиту можно выпустить сразу несколько локаторов, которые предоставят больше данных и сделают прогноз более точным.Эту и другие новости вы можете обсудить в нашем телеграм-чате.

Источник: hi-news.ru