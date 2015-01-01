В России создают ИИ на основе big data для постановки диагнозов

Большие данные (или big data) в последнее время все чаще находят применение в самых разных областях. Проще говоря, big data – это огромный массив неструктурированных данных, который можно использовать для тех или иных целей. Их обработкой занимаются особые программы на основе искусственного интеллекта и очень часто на выходе можно получить крайне важные результаты. И недавно российское медицинское сообщество совместно с разработчиками ИИ-систем приступили к запуску масштабного проекта по созданию национального оператора биомедицинских данных. В будущем он поможет специалистам ставить более верные и точные диагнозы и улучшить выявление и лечение заболеваний.Как сообщает издание «Коммерсантъ», разработка ведется на базе ассоциации разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний». Медицинская общероссийская сеть big data будет создана на принципах государственно-частного партнерства. В данном случае государство будет отвечать за сохранность данных, а частный сектор — за сервисы по аналитике, диагностике и лечению. Как заявил в интервью генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай,«Применение искусственного интеллекта в медицине — важный технологический тренд, который позволит улучшить диагностику заболеваний и автоматизировать рутинные процедуры, такие как анализ рентгеновских снимков и данных УЗИ, а также оптимизировать логистику пациентов в клиниках.»На данный момент ключевым моментом является собственность и сохранность информации. При этом все данные, собранные в массив big data будут деперсонализированы.«Если данные станут относительно дорогими, реальную возможность использования получат не отечественные стартапы, а иностранные игроки в сфере искусственного интеллекта.» — заявил член наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игорь Горбунов.При этом считается, что основными пользователями новой системы могут стать страховые компании. Сейчас они не имеют прямого доступа к медицинской информации, но появление деперсонализированной системы может все поменять.«Даже если пациент не против такого доступа, медсообщество игнорирует его право распоряжаться персональными данными о своем здоровье. Но когда данные хранятся у оператора, гражданин имеет дать право на их анализ для построения предиктивных моделей.» — сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов.Однако не только в этой сфере будут полезны большие данные. Сведения об огромном количестве медицинских случаев, которые могут быть обработаны мощными ИИ-алгоритмами, позволит систематизировать медицинские данные и на их основе разработать новейшие технологии лечения и диагностики заболеваний (как это сейчас делает IBM Watson). Сделав доступ к big data открытым, можно дать возможность любому врачу «обратиться за помощью» к ИИ и улучшить не только свои навыки, но и жизнь и здоровье пациентов.Эту и другие новости вы можете обсудить в нашем чате в Телеграм.

Источник: hi-news.ru