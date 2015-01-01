Японские ученые приблизились к использованию энергии термоядерного синтеза

Уже достаточно давно ученые пытаются создать условия для проведения стабильной управляемой реакции термоядерного синтеза. Однако производство такого реактора сопряжено с массой трудностей и даже самый масштабный на сегодня проект в этой сфере ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) был отложен до 2025 года. Но подмога может прийти от физиков из Токийского Университета, которые, по сообщению издания ScienceAlert, стали еще на шаг ближе к использованию энергии термоядерного синтеза. Им впервые удалось создать магнитное поле с полностью контролируемыми параметрами.Нужно это было потому, что одним из способов запустить самоподдерживающуюся термоядерную реакцию является удержание сжатой высокотемпературной плазмы и ее заряженных частиц с целью поднятия общей температуры реактора. Этот способ носит название EMFC (electromagnetic flux-compression), или «электромагнитное сжатие потока». Разработанное японскими учеными устройство способно вырабатывать магнитное поле силой в 1200 Тесла. Во время серии экспериментов японским физикам удалось не только создать такое поле, но и заставить его проработать на протяжении 100 микросекунд. Да, это не очень впечатляющий результат, но он все-равно во много раз превосходит все предыдущие показатели. При этом, что тоже очень важно, во время работы новой установки элементы ее конструкции не подвергаются разрушению и изменению под воздействием ее же собственного магнитного поля. Как заявляют разработчики технологии из Токийского Университета,«Чтобы вы понимали, создаваемое новым устройством магнитное поле более, чем в 120000 раз сильнее, чем поле, вырабатываемое обычными магнитиками на холодильник. При этом его характеристики и длительность действия максимально близки к минимальным характеристикам магнитного поля, необходимого для проведения стабильных реакций термоядерного синтеза. Все это делает нас еще на шаг ближе к моменту, когда мы получим в свое распоряжение практически неисчерпаемый источник энергии.»А как вы относитесь к использованию термоядерной энергии? Расскажите в нашем чате в Телеграм.

Источник: hi-news.ru