Новый сосудистый тест за 20 минут выявит причину болей в сердце

Для диагностики различных заболеваний существует масса способов. Но бывают ситуации, когда проявившийся симптом не говорит совершенно ни о чем: это может быть как незначительный спазм мышцы, так и признак развития серьезного заболевания. Одной из самых опасных локализаций болевого синдрома является область груди, ведь расположенное там сердце является одним из тех органов, при отказе которого жизнь человека может завершиться. Именно поэтому верно распознать источник боли – крайне важная задача и группа ученых их Университета Глазго недавно представила новый 20-минутный тест, который в 6 раз более эффективен в сравнении с существующими методами.Согласно сообщениям пресс-службы университета, новый способ можно применять не только для мониторинга за состоянием органа, но и для поиска скрытых нарушений в работе сердца. Новый тест (который пока не имеет названия) основан на применении гибкого сверхчувствительного провода, который через вены нижних конечностей помещается в полость сердца. Этот прибор способен измерить гибкость сосудов, их проходимость и наличие мест, затрудняющих ток крови. Дело в том, что боли в груди возникают, как правило, из-за того, что сердце не получает достаточного количества крови, обогащенной кислородом. Причем большинство из этих сосудов имеют такой маленький размер, что их очень трудно обнаружить существующими методами.В испытаниях нового теста приняли участие 151 пациент, каждый их которых страдал от стенокардии. Это заболевание как раз связано с нарушением кровотока и появлением загрудинных болей. Всем им была проведена стандартная для данного заболевания процедура под названием ангиография. После этого тем же пациентам провели новый тест и выяснилось, что определение суженых сосудов происходило в 6 раз чаще при применении нового метода. При этом он, хоть и требует большей квалификации, чем снятие обычной электрокардиограммы и является инвазивным, все же требует на свое проведение не более 20 минут. Исследователи, разработавшие метод считают, что полагают, его необходимо включить в стандартные клинические исследования пациентов, которые имеют жалобы на загрудинные боли.А как вы относитесь к новой методике? Расскажите об этом в нашем чате в Телеграм.

Источник: hi-news.ru