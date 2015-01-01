Новый муж «кинул» Марию Максакову с недвижимостью

Снова имя Марии Максаковой возглавило последние новости шоу-бизнеса. Оперная певица, ставшая всего полтора года назад вдовой, оказывается, в середине июля вышла очередной раз замуж. Неясно, чем покорил сердце певицы некий Далхат Халаев, но страстная звезда тут же переписала на нового мужа свою московскую квартиру на Краснопресненской набережной.Молодой муж вскоре выставил элитную недвижимость на продажу, даже не уведомив об этом щедрую супругу.Конечно, если бы Мария находилась в этот момент в российской столице, она, возможно, сумела бы проконтролировать нового мужа, однако артистка уже два года не приезжает на родину по политическим убеждениям.facebook.com/maria.maksakovaКак говорил герой легендарного произведения Михаила Булгакова, квартирный вопрос испортил современных людей. Из-за квартиры рушится и только что обретённое семейное счастье Марии Максаковой.facebook.com/maria.maksakovaМария Максакова обратилась в суд Москвы с заявлением на мужаУзнав о том, что её квартира продана, Мария Максакова направила исковое заявление в Пресненский суд столицы. Артистка хочет признать недействительной сделку, заключённую её мужем. Максакова утверждает, что не давала разрешения супругу на отчуждение совместного имущества.Новость о том, что Мария Максакова успела снова выйти замуж стала достоянием общественности после того, как оперная дива подала в суд документы.youtube.comПримечательно, что интернет-пользователи не прониклись сочувствием к Марии, в обсуждениях в сети фолловеры считают, что Максакова сама виновата в своих бедах:lyudmila.mn А почему в Москве в суд подала? Она же убежала в Киев. Там справедливые суды, как никак Европа ludmila20084737 Она же подарила , квартира его , согласие жены не нужно dininamama1 Ну , наконец то и Ее кто то нагрел. el_ena8101 Наверное удивилась бы я, если квартиру подарила она своим детям. olyakrivulya БабаДура!! Ничему не учится tinamolochnaya Жизнь не учит,все те-же грабли и по больной головушке!Александра Куцевол прикрывала нетрадиционные отношения покойного Олега ЯковлеваНа протяжении последних пяти лет рядом с экс-солистом «Иванушек» Олегом Яковлевым находилась Александра Куцевол. Пара не была расписана, однако девушку друзья и знакомые считали гражданской женой певца. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen