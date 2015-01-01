Гороскоп на неделю 1-7 октября: Пора социализироваться

Первая неделя октября пройдет под эгидой Убывающей Луны. В этот период важно поддерживать хорошие взаимоотношения с близкими, а также создавать новые связи. Гармоничное партнерство может принести ощутимые плоды, поскольку это лучшее время для совместных проектов и путешествий. В одиночку едва ли удастся добиться тех же результатов. С 1 по 7 октября 2018 года удача будет сопутствовать самым социально активным ребятам.ОвенОвнам рекомендуется умерить свой пыл. Взрывной темперамент огненного знака часто становится причиной ссор и скандалов. Однако на предстоящей неделе нужно стать паинькой (даже машину водить на дороге осторожно). Это позволит избежать проблем с окружающими. Люди должны видеть уверенного в себе Овна, не отягощенного различными проблемами. Неизмеримую помощь в этом окажет семья - частности, старший по возрасту родственник. Выполнение этих простых рекомендаций откроет Овнам прежде закрытые двери.ТелецТельцам также стоит задуматься о своем поведении. Природное упрямство знака допустимо лишь в предпринимательском деле. В личной же сфере оно зачастую приносит только проблемы. В первые дни октября нужно будет пересмотреть свое отношение к близким, чтобы своевременно сгладить острые углы. В противном случае конфликты скажутся на здоровье самих Тельцов. Нервная система даст сбои, и хронические заболевания вновь напомнят о себе. Если есть возможность, лучше взять недельный отпуск на работе.БлизнецыЖизнерадостные ребята смогут почувствовать себя по-настоящему живыми в начале октября. Все дела у них будут спориться, намеченные планы выполняться, а конфликтные ситуации - успешно разрешаться. Немаловажную роль в позитивном старте месяца сыграет природный оптимизм знака. Удача любит улыбчивых людей. Предостережение у астрологов только одно: Близнецы должны беречь свое ценное время. Не стоит отзываться на пустяковые предложения или реагировать на абсурдные просьбы знакомых. Лучше уделить время дальним родственникам, хотя бы по телефону.РакПредставителям знака нужно грамотно распределить свои силы: при Убывающей Луне Раки быстро устают, теряют жизненную энергию. Самые трудоемкие и энергозатратные дела лучше запланировать на первую половину недели. Оставшееся время крайне важно посвятить личному отдыху. Вне зависимости от того - помогает кому-то семейная терапия или тотальное одиночество. Также в период с 1 по 7 октября следует опасаться коварных знакомых. Даже друзья могут оказаться нечистыми на руку. Поэтому любой бизнес следует вести крайне осторожно.ЛевА вот Львы почувствуют себя королями. Когда Луна сдает свои позиции - солнечные ребята обретают небывалую силу. В начале октября Львы смогут добиться позитивных сдвигов во всех сферах. На работе их ожидает прибавка к зарплате, а в личной жизни - знакомство с достойным партнером. Решительность действий позволит Львам укрепить свой авторитет. Также это хорошее время для отсеивания лицемерных знакомых. Разрывать "потребительские" отношения следует без промедления.ДеваДевы будут испытывать острую потребность в личном пространстве. Представители знака продемонстрируют высокие результаты только в том случае, если смогут найти покой в своей душе. Для этого важно в начале октября позаботиться о чистоте и порядке. Дома желательно сделать генеральную уборку, а на работе - освободить рабочий кабинет от лишних предметов. Все, что отвлекает, должно быть тщательно спрятано подальше от глаз. Также добросовестное отношение к делу привлечет внимание руководства и лиц противоположного пола.ВесыА вот коммуникабельным Весам придется несладко: Убывающая Луна всегда негативно сказывается на самочувствии знака. В этот период даже самые уравновешенные ребята могут случайно "сорваться", и повздорить с окружающими. А любой внешний конфликт так или иначе сказывается на здоровье Весов. Поэтому астрологи рекомендуют представителям воздушной стихии увлечься каким-то интересным хобби. Желательно, чтобы руки активно участвовали в процессе. Это позволит снять ментальное напряжение, перевести его в творчество.СкорпионСкорпионы набрали в сентябре крейсерскую скорость. Для многих ребят начало октября ознаменуется заключением больших сделок. Крайне важно в этот период сохранять концентрацию внимания, и не доверять незнакомым людям. Все денежные вопросы следует перепроверять дважды. Желательно вычеркнуть несколько статей расходов, чтобы накопить больше денег. Не лишним будет обратиться за помощью к друзьям. О романтических знакомствах лучше пока что даже не думать.СтрелецА вот Стрельцы могут смело надувать алые паруса и мчаться к любовным приключениям. Представители знака получат полный карт-бланш на освоение новых "территорий": противоположный пол будет очарован обаянием и природным чувством юмора Стрельцов. В этом ребятам помогает легкое отношение к жизни. Крайне важно избегать малейших намеков на возникновение конфликта. В начале октября они Стрельцам совершенно не нужны.КозерогВ начале октября приоритетом для Козерогов останутся финансовые вопросы. Чтобы избежать больших расходов в этот период, ребятам рекомендуется серьезно поговорить с родственниками. Некоторые из них бессовестно вымогают деньги у представителей знака, и останавливаться не собираются. Поэтому их наглые поползновения желательно пресечь на корню. Это позволит Козерогам спокойно насладиться золотой порой года, отвлечься от тягостных дум.ВодолейВодолеям нужно собраться с духом. Нестабильное положение в личной сфере может пошатнуть их уверенность в себе. Многие попытаются найти успокоение в социальных сетях или сетевых играх. Однако это ошибочный путь. Начало октября следует рассматривать как возможность для выхода из зоны комфорта. При убывающей Луне происходят самые непредсказуемые вещи. Например, смена профессии или многолетнего места работы.РыбыРыбам не придется ни о чем беспокоиться в начале октября. Хорошее расположение духа и превосходное здоровье обусловят их успех на всех фронтах. Это лучшее время для заключения контрактов и разрешения давних конфликтов. Так и знайте, Рыбы: пришел ваш звездный час. Действуйте, и вы получите абсолютно всё.

Источник: www.allwomens.ru/zen