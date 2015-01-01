Мария Голубкина соблазнила брата Джулии Робертс

Не даёт скучать своим поклонникам Мария Голубкина. До сих пор зрители не могут понять — собирается ли актриса замуж за Бориса Ливанова, или роман с сыном «Шерлока Холмса» закончился.Вообще, Мария Голубкина — та ещё интриганка! В недавнем интервью Борису Корчевникову для его программы «Судьба человека» Мария, казалось, поставила окончательную точку в спорах об имени её настоящего отца. Голубкина заявила в эфире, что Андрей Миронов — приёмный отец, хотя в детстве Маша так не думала.instagram.com/andrey._mironov_Однако уже спустя несколько дней в инстаграм Голубкиной появляется фотоколлаж, на котором изображены Маша и Мария Миронова — мама Андрея Миронова. Подписчики были поражены сходством актрис, что спровоцировало разговоры о том, что актёр является биологическим отцом Марии Голубкиной.instagram.com/golubkina1973У Марии Голубкиной роман с голливудской звездой?Сейчас Мария Голубкина находится во Владивостоке на фестивале Pacific Meridian. И надо же такому случится, что там же сейчас оказался и родной брат Джулии Робертс. В инстаграм Марии только что появились фотографии, которые красноречиво говорят о том, что голливудская звезда воспылала страстью к российской актрисе.instagram.com/golubkina1973Подписчики Голубкиной уверены, что Эрик Робертс по уши влюбился в Марию:ikrnnk Ловелас ещё тот на минутку🔥❤❤ nadezhdaigumnova Вау, я так и знала, что он не сможет устоять 😄 olga_legkova_leontyeva Мария, что он к Вам прилип-то? Дома даже к колену дамы прикоснуться нельзя,а в России в шейку целует. Вот жук!instagram.com/golubkina1973Тимати и Анастасия Решетова подогревают слухи о беременности и свадьбеТимур Юнусов вскоре станет во второй раз папой. По информации анонимного инсайдера, Анастасия Решетова находится на ранних сроках беременности. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen