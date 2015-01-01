Как выбрать затирку для плитки
Завершающей операцией по облицовке плиткой поверхности является затирка межплиточных швов. Затирка швов защищает от попадания под поверхность плитки влаги и мусора, увеличивает эстетичность поверхности и придает ей завершенный вид. Затирки бывают двух видов: на цементной основе и эпоксидная затирка. Приобрести затирку для швов можно на сайте https://alexpool.com.ua/g34616936-zatirka-dlya-plitki, где представлен широкий ассортимент.
Затирка на цементной основе
Наиболее распространенный вид. Данный вид затирки прост в приготовлении и применении. Состав сухой смеси зависит от ширины шва.
При ширине шва до 5 мм используется смесь со стандартным составом:
- цемент;
- органические модификаторы;
- минеральные наполнители.
Если шов больше 5 мм, то используется смесь с добавлением крупного песка, что обеспечивает увеличение прочности межплиточного шва. Для удобства клиентов изготовители часто производят уже готовые затирочные смеси, расфасованные в емкости.
Главными преимуществами готовой смеси являются:
- удобство(не нужно тратить время на изготовление);
- качество(при изготовлении затирки производитель выдерживает все технологические параметры).
К недостаткам относится необходимость полного применения затирки после вскрытия упаковки, так как при контакте с воздухом она начинает затвердевать. Поэтому её применение оптимально для больших помещений, когда расходуется весь объем готовой смеси.
Преимуществами затирки на цементной основе являются:
- практичность(удобна и легка в применении);
- подходит для плиток разных размеров;
- широкая палитра цветов и оттенков;
- доступная цена;
- высокая устойчивость к механическим повреждениям.
К недостаткам следует отнести:
- высокая склонность к загрязнению;
- разрушается при воздействии бытовой химии
Затирка на эпоксидной основе
Данный вид затирки был разработан для поверхностей, которые подвергаются постоянному воздействию агрессивных химических соединений и влаги. Такой вид затирки идеально подходит для кухни, ванной комнаты, бассейна.
Основной состав эпоксидной затирки довольно прост: эпоксидная смола и отвердитель. Эти компоненты продаются в несмешанном состоянии. И для получения готовой затирки их необходимо смешать.
К недостаткам относятся:
- более высокая цена;
- сложность в работе(из-за своего вязкого состава процесс нанесения смеси становится более трудоемкий);
- сложность в очистке уже готовой поверхности на завершающем этапе работы
Преимущества:
- прочность, значительно превышающая прочность цементной затирки(шов может сохранят свой первоначальный вид до 50 лет);
- устойчивость к химически агрессивным средам
- влагонепроницаемость;
- поверхность имеет более эстетичный вид;
- большая палитра цветов(может иметь даже прозрачный цвет);
- препятствует возникновению и распространению различных грибков.
Несколько слов об упаковке и практические рекомендации
На упаковке производитель указывает такую важную информацию как:
- температуру эксплуатации поверхности;
- морозостойкость;
- трещиностойкость.
Необходимо помнить, что межплиточный шов при использовании затирки одного цвета, но из разных партий, может отличаться по цвету. Поэтому нужно покупать затирку из одной партии, которая указывается на упаковке.
Если объем работ небольшой, то рекомендуется использовать сухую смесь, что позволяет приготовить необходимое количество готовой затирки, используя только часть упаковки. А остальная часть сухой смеси может долго храниться и быть использована, когда возникнет в том необходимость. До полного затвердения швов поверхность необходимо защищать от попадания влаги. Также температура окружающей среды не должна быть ниже + 5 градусов. При правильном выборе затирки для швов поверхность, покрытая плиткой, будет эстетичной и долговечной.