Причины появления и методы борьбы с тараканами

Очень часто после заселения в квартиру люди обнаруживают в ней тараканов, что становится огромнейшим разочарованием. Как известно, тараканы очень быстро размножаются, а также могут являться разносчиками различных недугов. Поэтому нужно постараться как можно скорее избавиться от этих непрошеных гостей.

Чаще всего люди в первую очередь рассматривают возможность борьбы с тараканами народными средствами. Однако решить проблему раз и навсегда помогает Раптор от тараканов, который хоть и стоит чуть дороже, но отличается высокой эффективностью. Поэтому лучше воздержаться от экспериментов и применять проверенное средство, помогающее полностью уничтожить всех насекомых.

Тараканы могут заводиться в квартирах по разным причинам. Но зачастую недостаточно исключить одну из причин, чтобы полностью решить проблему. Если хочется, чтобы тараканы ушли из квартиры, следует применять комплексный подход.

Одной из главных причин появления тараканов можно считать антисанитарные условия в помещении. Впрочем, достаточно и частого беспорядка на кухне, особенно если на ночь в раковине оставляются тарелки с остатками пищи. Места, где падают бутерброды или прочая пища, нужно тщательно протирать, чтобы не оставлять еды тараканам. Если тараканы уже завелись, важно постоянно поддерживать порядок во всех комнатах. Пищу нужно принимать в одном месте, чтобы крошки не падали на пол во всех комнатах. Продукты питания следует хранить в посуде, которая плотно закрывается крышкой.

Часто тараканы заводятся в домах, где есть домашние животные. В процессе кормления животные могут разбрасывать корм, который после также становится пищей для тараканов. Поэтому миску с кормом нужно убирать сразу после того, как животное закончит есть. Более того, полы дома нужно мыть по несколько раз в день.

Важно также регулярно выносить мусор, чтобы он не стоял по несколько дней в мусорном ведре. Кстати, мусорное ведро тоже должно предусматривать хорошо закрывающуюся крышку.

Многие забывают, что тараканам нужна не только пища, но и вода. Можно сказать даже больше, эти насекомые могут около месяца прожить вовсе без пищи в помещении, где будет доступ к воде. Чтобы лишить их такого удовольствия, нужно плотно закручивать все краны, быстро вытирать пятна воды или чая со стола. Естественно, вода в унитазе тоже может поддерживать жизнь подобных насекомых, поэтому следует установить на горловину специальную сеточку.

В щелях стен могут жить целые колонии тараканов. Причем именно таким образом они зачастую проникают в помещение. Нужно тщательно обследовать все стены и даже напольное покрытие. Все найденные щели должны быть тщательно зашпаклеваны.