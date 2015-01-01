Организация юбилея компании в Москве, или как провести корпоратив на ура

Юбилей компании – ответственное мероприятие, которое должно пройти на самом высоком уровне. В какой-то мере качество организации торжественного вечера, посвященного дню рождения компании, является показателем успешности и процветания бизнеса. Нередко на юбилейный корпоратив приглашаются ключевые партнеры, важные клиенты и высокопоставленные лица, что обязывает соответствовать и показывать себя с самой лучшей стороны.

Организация юбилея компании – с чего начать?

Не имея опыта организации торжественных мероприятий, трудно сориентироваться и составить последовательный план подготовки вечера. Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая значительно упростит организацию торжественного вечера.

Определите цели и задачи. Правильная постановка целей и задач, пожалуй, один из важных этапов, от которого будут зависеть все ваши дальнейшие действия. Определитесь с форматом мероприятия – будет это внутренний корпоратив с целью сплочения коллектива и поднятия командного духа, или главная задача вечера – укрепление уже существующих связей и установление новых доверительных отношений с клиентами и партнерами.

Решите вопрос с количеством гостей. Не торопитесь при составлении списка приглашенных. Подойдите к этой задаче ответственно. Отсутствие на вечере какой-нибудь важной персоны, про которую вы просто случайно забыли, может выйти боком как лично вам, так и всей компании.

Выберите место проведения. Выбор площадки для проведения юбилейного торжества зависит от количества гостей и формата мероприятия. Хотите подчеркнуть важность момента? Выбирайте ресторан или клуб с высоким рейтингом и отличными рекомендациями. Для корпоратива небольшой команды подойдет заведение попроще, например, пивной паб или уютное кафе с хорошей кухней.

Составьте программу праздника. Уделите особое внимание развлечению гостей. Впечатления от вечера во многом будут определяться качеством шоу-программы, профессионализмом артистов и теми эмоциями, которые получат гости на празднике.

Согласуйте план с руководством компании. После составления программы не забудьте согласовать ее с руководством. Поскольку даже самые гениальные и беспроигрышные на ваш взгляд идеи, могут совсем не понравится руководителю.

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