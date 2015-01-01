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Прощаемся с вредной привычкой: как решить проблему с перееданием

Elena

Чувство тяжести и распирания в животе после обильной трапезы знакомо каждому. Но одно дело перебрать с вкусностями за праздничным столом, а другое – хроническое переедание. Виной такой вредной привычки очень часто не чревоугодие, а образ жизни, который не оставляет времени на полноценное пятиразовое питание. Поэтому у занятых и активных людей стали так популярны коктейли, супы и каши Energy Diet Smart. Их можно приготовить за пару минут и съесть на бегу с пользой для здоровья. Расскажем, как контролировать аппетит с помощью этой «умной» еды.


как решить проблему с перееданием


Почему мы переедаем?


Чтобы бороться с тягой к еде, которая способна изрядно уменьшить запасы холодильника, нужно знать ее причины.


Во-первых, часто нас подводит психология. Бывает, что мы едим не из-за голода, а чтобы порадовать себя вкусненьким после неудачного рабочего дня или поддержать компанию, а иногда просто от скуки.


Во-вторых, к перееданию приводит скудная на питательные и полезные вещества пища. Когда мы не получаем нужных витаминов, минералов и других нутриентов, мозг дает сигнал съесть еще. Поэтому-то тарелка домашнего борща на деле куда сытнее огромного гамбургера.


В-третьих, неправильный график питания. Поесть два раза в день для современного человека – нормальное явление. Не стоит удивляться ночному «жору» после дневного голодания: так организм пытается наверстать упущенное.



Чем поможет «умная» еда?


Со всеми этими причинами может справиться небольшой стаканчик Energy Diet Smart. Насыщенный, питательный состав, разнообразие вкусов и удобство приготовления позволяют решить все проблемы, толкающие на переедание.



  • Еда, которая дает все необходимое


Состав Энерджи Диет Смарт удивляет. Как только в маленькой порции умещается польза целой корзинки отборных натуральных продуктов: белковый комплекс, клетчатка, жирные кислоты, 23 витамина и минерала? Все благодаря целой команде экспертов NL International, которые охотно делятся секретами создания ED Smart на edaenergydiet.ru.



  • Время на обед есть всегда


10 минут на обед или ужин найдутся в самом плотном графике. Это максимальное время, которое нужно на приготовление каши Энерджи Диет. А если вы выбираете коктейль или суп, то хватит пары минут. Просто засыпаем сухой состав в шейкер с молоком и тщательно встряхиваем. Обед готов!



  • Лакомство без последствий


Хочется побаловать себя сладеньким? Можно заказать пирожное в кафе и «наесть» 400 пустых килокалорий. А можно приготовить ED Smart «Ваниль и карамель» или «Шоколадный мусс»: калорий в таком коктейле в 2 раза меньше, а по вкусу он не уступает любимым десертам.


«Умная» еда создана для того, чтобы вы могли получать нужные нутриенты без чувства тяжести, лишних жиров и калорий. Одна порция в день – и привычка чревоугодничать и набивать живот на ночь быстро вас покинет.


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