Тимур Еремеев оказался в тюрьме, фото

Никто не ожидал, что история с внебрачным сыном Спартака Мишулина растянется на несколько месяцев. Несмотря на результаты нескольких экспертиз, показавших, что Тимур Еремеев является родным сыном Спартака Мишулина, дочь знаменитого артиста отказывается признавать родство. Карина Мишулина не перестаёт появляться на всевозможных ток-шоу с громкими заявлениями. Женщина каждый раз сообщает новые факты, которые могли бы указать на то, что Еремеев ввёл всех в заблуждение. Так, Карина говорила о том, что её отец был бесплодным после перенесенного заболевания. Затем Мишулина утверждала, что Тимура Еремеева «двигает» некий богатый спонсор, также дочь Спартака Васильевича подозревала, что её «брат» подкупил экспертов.instagram.com/timureremeevДети Спартака Мишулина, похоже, ещё долго будут оставаться героями последних новостей.Тимур Еремеев рассказал, как оказался во Владимирском централеТолько что на страничке в Инстаграм Тимура Еремеева появилось фото, которое, наверно, могло бы порадовать его сестру. Молодой актёр запечатлён напротив входа в тюрьму №2, расположенной во Владимире. Знаменитый Владимирский централ сын Спартака Мишулина посетил несколько дней назад.instagram.com/timureremeevНовое фото Тимур Еремеев подписал интригующе, намекая на свою вину в некоем тайном деле:Конечно, любой обман рано или поздно вскроется.👮♂ А я пытался это стереть, забыть. Думал, что всё мне сойдёт с рук.👐 Хотел скрыть это от вас.Впрочем, актёр тут же пояснил, что в тюрьме он оказался из-за профессиональной деятельности:…всемогущее облачное хранилище фоток ☁напомнило, что пару дней назад я был в знаменитом Владимирском централе на съёмках, и настойчиво предложило поделиться воспоминанием. 😂😉Так что - ветер северный, всё как положено.Подписчики Еремеева оценили чувство юмора артиста, однако подметили, что Карина Мишулина была бы рада, если бы её родной брат действительно оказался в тюрьме:tu_winter Ха-ха, некоторые особы прям спят и видят, чтоб вас упечь на нары))..И хоть руки у них коротковаты, но кровь попьют ..И нам, заодно, мозг вынесут своим бредом.. lid8120 Представила себе Карину , увидевшую это фото , но без комментариев к нему . Вот было бы радости у Карины и ее маман !Вдова Спартака Мишулина госпитализирована с инсультом после оглашения результатов ДНК-теста Тимура ЕремееваТимур уверен, что даже после третьей экспертизы ДНК Карина Мишулина очередной раз что-то придумает, чтобы подвергнуть результаты анализа сомнению. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen