Униженная Седокова пожаловалась на жующих зрителей

Даже рождение третьего ребёнка не удержало Анну Седокову дома. Певица через несколько недель после появления на свет сына Гектора уже вернулась к работе. В своём микроблоге экс-«виагрянка» активно общается с поклонниками, регулярно признаваясь им в любви. Инстаграм Анны Седоковой содержит весьма откровенные размышления артистки: на страницах блога она не раз делилась с фолловерами внутренними переживаниями, мечтами и планами.instagram.com/annasedokovaВ шоу-бизнесе Анна Седокова уже более 20 лет. Казалось бы, за это время певица должна была привыкнуть к любым неожиданностям, однако до сих пор некоторые издержки профессии выводят звезду из равновесия.Интернет-пользователи возмутились жалобами Анны Седоковой на публикуВчера у себя в Инстаграм Анна Седокова оставила огромный пост, в котором призналась, что её до слёз расстроило недавнее выступление на корпоративной вечеринке. Певица вышла на сцену, ожидая, что публика пришла послушать её выступление, однако зрители седели за своими столиками и ели шашлыки:А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас , а мы устали, посидим.instagram.com/annasedokovaТакое отношение к своему творчеству оскорбило исполнительницу, она призналась, что мечтает заработать много денег, чтобы иметь возможность отказываться от корпоративов.instagram.com/annasedokovaПреданные фанаты поддержали певицу в её блоге, однако большинство интернет-пользователей были возмущены «нытьём» звезды, которая, видимо, получила неплохие деньги за выступление. Комментаторы считают, что Анна понимала, на что шла, соглашаясь выступить на корпоративной вечеринке, поэтому её жалобы выглядят весьма странно, особенно учитывая её опыт на сцене:miranshilke Тебе, дорогая, платят бабло и нехилое, за то, чтобы ты развлекала. Ясно? И у людей есть полное право сидеть, и ЕСТЬ во время выступления и воспринимать тебя как ФОН. Корпоратив же, правда? радуйся, что ТЕБЯ вообще куда-то приглашают, в то время как другие артисты без заказов сидят. А не нравится - меняй профессию. Как вариант - элитной девочкой по вызову можешь быть. kushnerova.a.s Вы Анна должны реально оценить свой проф уровень. Вы не Джей До и не Алла Пугачева . Я например даже ни одной песни Вашей не знаю. Только истории как Вы рожаете от разных мужчин. Скажите Спасибо что Вас вообще уважаемые люди пригласили к себе на корпоративных. vovanets77 Опуститесь на землю, вы даже не в Виагре natka_selyakova Зная репертуар Аннушки я б тоже отдала предпочтение шашлычкуВ то же время в Сети появились видео с корпоратива, когда на сцене выступали Диана Арбенина и «БИ-2». Гости с удовольствием пели и плясали под любимые мелодии. Пользователи Сети подозревают, что дело не в корпоративе, а в артистах:mrs.kotova Аньк под других артистов весь зал плясано и пел, может проблема в тебе? Твои песни и никому не нужны и не интересны 😂 irinalopatina Слушайте, ну где Арбенина, би2, и где молочная жопа, я б на неё тоже даже не оторвалась от шашлыка))), а продолжила жевать.Александра Куцевол прикрывала нетрадиционные отношения покойного Олега ЯковлеваНа протяжении последних пяти лет рядом с экс-солистом «Иванушек» Олегом Яковлевым находилась Александра Куцевол. Пара не была расписана, однако девушку друзья и знакомые считали гражданской женой певца. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen