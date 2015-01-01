С 5 октября ретроградная Венера: Знаки зодиака, готовьтесь, будет трудно!

Совсем скоро убывающая Венера станет ретроградной. Начиная с 5 октября, всем знакам Зодиака предстоит провести переоценку собственных ценностей. Зайдет речь о материальном благополучии, семейном счастье. Венера поставит насущные вопросы острым ребром. Настанет то самое веселое время, когда нужно будет крутиться быстрее белки в колесе. И не факт, что все представители зодиакальной плеяды этот темп выдержат. Рассмотрим наиболее уязвимых ребят зодиака в октябре, и подскажем им варианты выхода из тупиковых ситуаций.Вечно опаздывающий поездОдним из управителей этого знака как раз является Венера. Если в сентябре Телец мог спокойно наблюдать, как суетятся и бегают другие, то в октябре человеку будет не до шуток. Представителю скуповатой земной стихии придется держать ответ за каждый доллар. Планета благополучия и ценных ресурсов наглядно продемонстрирует Тельцу - что такое социальная ответственность. Если человек находится в браке, то мозг ему вынесет партнер. В противном случае это сделают коллеги или родители. Все эти люди будут предъявлять финансовые претензии к Тельцу, просить свою порцию "любви", делать его виноватым в своих бедах. И отчасти будут правы. Эффективный обмен подразумевает удовлетворение обеих сторон. А это значит, что Телец где-то "недоработал". Поэтому представитель знака в спешке бросится выполнять все свои обещания, отдавать накопившиеся долги. Венера в Скорпионе не потерпит отказа от обязательств - Тельцу нужно успеть все сделать до конца текущего месяца. И он обязательно это сделает, пусть и с опозданием. Впрочем, все уже к этому привыкли.Семейных ценностей корольЗнатный семьянин Зодиака будет чувствовать себя не в своей тарелке. Несмотря на то, что Венера будет находиться в дружественном знаке Скорпиона, Рак получит символическое предупреждение. В этот период о карьере можно даже не думать - вулкан взорвется в собственном доме. Партнер человека внезапно захочет объяснений, потребует компенсации за свои "труды". И это таки заставит Раков пересмотреть отношения. Ребята поймут, что долгое время жили в иллюзии, смотрели на близких сквозь розовые очки. Пессимистический настрой также может ознаменоваться проблемами со здоровьем. Будут шалить нервы, органы пищеварения. Чтобы справиться с непростой ситуацией, Ракам рекомендуется больше времени проводить с друзьями. Самые опытные из них дадут верную наводку на корень всех бед. А именно - пренебрежение к собственной личности. Раки настолько растворяются в своих партнерах, что даже теряют чувство личного достоинства. А те умело манипулируют уязвимым человеком, с каждым разом требуют все большего.Воротила финансового мираЭтим ребятам придется серьезно задуматься о своей карьере. Прежний источник заработка перестанет устраивать Козерогов совсем скоро. И это лучший момент для написания бизнес-плана. Давно пора уйти в свободное плавание. Вот только важно сделать это без долгов. Если в начале октября сальдо будет отрицательным, то рассчитывать на поддержку звезд Козерогам не стоит. Крайне важно закрыть все кредитные отношения, начать инвестировать в перспективное дело. Козероги хорошо осознают свою ценность для людей, ощущают социальную ответственность. Поэтому еще один подсчет материальных ресурсов пойдет ребятам только на пользу. Некоторые научатся видеть в движении денег настоящий энергообмен. Собственный бизнес только ускорит их новое восприятие, позволит Козерогам глубоко вдохнуть осенний воздух.Я иду по лужам, мне никто...Примерно так будет звучать октябрьский девиз Рыб. Их склонность драматизировать может перейти все границы. Некоторые завистливые ребята даже совершат неправомерные поступки, чтобы тоже "почувствовать себя человеком". И пока личные ценности не будут пересмотрены, Рыбы не будут ощущать себя хозяевами собственной жизни. Представителям водной стихии действительно нужно на время отказаться от социальной роли. Перестать ходить на работу, через каждый час звонить своим любимым. Одиночество также не подразумевает сумасшедшую трату денег на продукты. Поэтому от обилия еды в животе и холодильнике настоятельно рекомендуется отказаться. Лучше просто медитировать. Наслаждаться настоящим моментом. И в тишине пересматривать свои убеждения, отсеивать непродуктивные. Период ретроградной Венеры в Скорпионе - едва ли не самое чудесное время для познания внутреннего мира. Раки должны самостоятельно сформулировать свои новые убеждения, и вернуть себе чувство самоуважения.

Источник: www.allwomens.ru/zen