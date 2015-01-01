NASA снова «усыпила» космический аппарат «Кеплер» из-за новых проблем

Агентство NASA уже несколько раз «хоронило» космический телескоп «Кеплер». В июле было объявлено, что запас его топлива почти иссяк, из-за чего он на месяц впал в режим сна. В августе NASA внезапно объявило, что аппарат все еще находится в работоспособном состоянии и продолжает поиск экзопланет. В сентябре агентство опубликовало, казалось бы, невозможное сообщение: у «Кеплера» замечена проблема с двигателем, но он до сих пор жив. Сообщения NASA от начала октября 2018 года говорят о том, что агентство планирует и дальше выжимать из него все соки.Команда NASA выяснило, что аппарат больше не способен отправлять информацию о своих повреждениях. В связи с этим он снова введен в режим гибернации, на этот раз до 10 октября. Агентство не знает, сколько именно топлива осталось у телескопа, однако постарается передать на Землю как можно больше собранных данных. Если попытка завершится успехом, аппарат вновь займется поиском экзопланет.На данный момент известно, что у аппарата есть как минимум три проблемы. Во-первых, запас его топлива почти на исходе. Во-вторых, один из восьми двигателей поврежден. В-третьих, для смены положения он не может использовать все четыре маховые колеса.С 29 августа телескоп изучил 30 000 звезд и галактик из созвездия Водолея. Среди них оказалась и система TRAPPIST-1, включающая семь планет. Астрономы считают, что на некоторых из них может быть до 250 раз больше воды, чем на Земле.Одной из самых интересных находок «Кеплера» считается планета Wolf 503b, вращающаяся вокруг яркой звезды. Она в два раза больше Земли и хорошо освещена, поэтому отлично подходит для дальнейшего изучения другими телескопами. Wolf 503b наиболее интересна астрономам, так как подобных планет в Солнечной системе попросту нет.Как вы считаете, до какого времени «Кеплер» будет способен продолжать работу? Свои предположения пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru