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Как стильно носить шотландскую клетку: учимся у звезд стритстайла

Andre
Как стильно носить шотландскую клетку: учимся у звезд стритстайла
Гид по шотландской клетке, которая неизменно появляется на подиуме.

Немного информации

Тартан – национальная гордость жителей Шотландии. Накидки из шерсти в такой расцветке носили еще древние галлы, которые использовали их в качестве традиционных килтов. По узору можно было понять, с какого клана человек.

Все рисунки на ткани создавались по строгим канонам геральдики, где работает строгий учет комбинаций цифр и букв. Вот красный имеет букву R (от слова red), зеленый –G (соответственно, green), черный получил B от black, а цифры озвучивают число нитей. Специалисты насчитывают более 500 видов тартана, но в шотландских справочниках их гораздо больше.

Royal Stewart

Расцветка имеет прямое отношение к дому Стюартов, и стала личным тартаном Елизаветы II. А вот у Caledonia основные цвета красный с голубым и 4 полоски (оранжевый, белый, зеленый и черный). Этот принт не относится ни к какому клану, так что его мог носить любой шотландец.

Burberry

Узнаваемый узор был создан еще в 1920 году, но только через 65 лет попал в реестр. Он настолько пришелся по душе людям, что рисунок остается самой популярной расцветкой даже спустя 100 лет.

Black Watch

Принт носила исключительно шотландская пехота как отличительный знак, но с годами рисунок перешел в клановые цвета. Кстати, «Блэк Уотч» стал базой для создания популярных Dress Gordon и Campbell.

С чем сочетать

Чаще всего на подиумах появляются расцветки Caledonia и Royal Stewart в красном. В целом, все яркие принты можно комбинировать с другими тартан-«коллегами». Но если вы не приемлите эксперименты, то лучше выбрать монохром или приглушенные природные цвета, как бордо, хаки, черный.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Одежда
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