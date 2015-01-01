Альбина Джанабаева оголила грудь ради эффектного фото в стиле «50 оттенков серого»

С развитием инстаграм-движения некоторые «взрослые» журналы постепенно потеряли свою актуальность. Да и зачем приглашать знаменитостей, оплачивать работу целой команды, если звёзды охотно обнажаются в своих микроблогах, выставляя на всеобщее обозрение провокационные снимки своего тела.Всё больше и больше звёзд размещают у себя на страничках в соцсетях откровенные фотографии. Вот и Альбина Джанабаева решила поделиться с фолловерами снимками с эротической фотосессии.instagram.com/albinadzhanabaevaАльбину Джанабаеву на откровенных фото назвали «распущенной женщиной»На чёрно-белой фотографии, которую Альбина Джанабаева разместила в Instagram несколько часов назад, певица запечатлена сидящей в расслабленной позе на стуле. На экс-«виагрянке» надет плащ на голое тело, позволяющий увидеть грудь артистки.Певица сообщила, что приняла участие в фотосессии по мотивам эротического фильма «50 оттенков серого».instagram.com/albinadzhanabaevaНадо сказать, что Джанабаева очень ревностно относится к комментариям у себя в блоге и регулярно удаляет обидные посты. В этот раз певица не успела убрать все нелицеприятные обсуждения, поэтому рядом с комплиментами поклонников оказались осуждающие комментарии. Кое-кто из фолловеров посчитал откровенный снимок слишком вызывающим:portovavalentina Неудачная поза- распущенной женщины...Анна Грачевская переплюнула эпатажную ВолочковуПоявившись на музыкальной премии в откровенном прозрачном платье, Анна Грачевская не придумала ничего лучше, как прямо на красной дорожке усесться на шпагат! Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen