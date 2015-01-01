Эти знаки зодиака категорически несовместимы

Овен и ДеваНепредсказуемый Овен и осторожная Дева никогда не смогут договориться. Соответственно, ни о какой совместимости не может быть и речи. Из-за разницы в темпераментах и взглядах на супружескую жизнь их любовный союз обречен на провал. Если представители этих знаков пересекаются по работе, то остальные становятся участникам бесконечной череды конфликтов, вызванных столкновением диаметрально противоположных мнений.Телец и ВесыНесмотря на то, что они находятся под покровительством Венеры, им крайне редко удается мирно сосуществовать друг с другом. Близкие отношения будут напоминать союз стрекозы и муравья: Тельцы никогда не примут легкомысленный образ жизни Весов, а последние, в свою очередь, зачахнут рядом с партнером, который привык все контролировать. Деловое сотрудничество имеет чуть больше шансов на успех, если оба проявят готовность пойти на компромисс.Близнецы и СкорпионИм сложно даже рядом находиться друг с другом. Близнецы на интуитивном уровне отторгают тяжелую энергетику Скорпиона. А водный знак раздражается при виде жизнерадостного и болтливого представителя воздушной стихии. Продуктивные бизнес отношения также невозможны ввиду разного видения на решение ключевых вопросов.Рак и СтрелецСтрелец стремится вперед, на ходу меняя планы, а Рак пятится назад, больше всего стараясь избежать хаоса. Даже если оба очень постараются, гармонию сохранить будет сложно. Разница в потребностях и желаниях слишком очевидна для них, и после очередной попытки сблизиться они примут решение о разрыве. Достичь взаимопонимания Рак и Стрелец не смогут и в профессиональной сфере. Пересекаться им не рекомендуется для их же пользы.Лев и КозерогЛев и Козерог не притягивают внимание друг друга. Они предпочитают совсем другие типажи, да и обсудить им будет нечего, поскольку их интересы находятся в разных плоскостях. Возможно лишь формально общение, но только в том случае, если представителям этих знаков не придется совместно работать над одним проектом.Дева и ВодолейБольшое количество противоречий не способствует обретению гармонии. Дева станет копить претензии, но каждая попытка предъявить их обернется для нее провалом. Изворотливый Водолей все перевернет в свою пользу, но и ему будет некомфортно находиться рядом с партнером, предпочитающим однообразную жизнь. Совместная деятельность тоже не принесет им ни удовольствия, ни желаемого результата.Весы и РыбыЛюбовный тандем двух романтиков разрушит банальный быт. Рыбы будут искать в партнере опору, но со временем поймут, что Весы даже о себе иногда не могут позаботиться. Постепенно взаимные претензии перерастут в постоянное недовольство. В конечном итоге пара распадется, а бывшие возлюбленные отправятся на поиски идеала. Совместная работа может быть интересной, но нерезультативной ввиду отсутствия прагматизма и у Рыб, и у Весов.Скорпион и ОвенЕще одна пара, имеющая общего небесного покровителя. В астрологии Скорпионом и Овном управляет Марс, наделяющий обоих бескомпромиссностью. Бесконечная борьба за лидерство приведет к нервотрепке, но ни одна сторона не захочет уступать. Любовный союз с большой вероятностью распадется уже на первом этапе отношений. Если же интересы Овна и Скорпиона пересекутся на работе, каждый постарается любой ценой выжить соперника.Стрелец и ТелецВозлюбленные, рожденные под этими знаками, могут увлечься друг другом ровно до того момента, пока не придет пора жить на одной территории. Стрелец не привык ограничивать себя, чем вызовет праведный гнев прагматичного Тельца. Опасным союз станет и для огненного знака, внутреннее пламя которого потухнет рядом с представителем земной стихии. Деловая совместимость тоже далека от идеальной, но возможна, если рабочим процессом будет управлять кто-то третий.Козерог и БлизнецыТеоретически Близнецы могут подстроиться под Козерогов, но они вряд ли пойдут хоть на какие-то жертвы ради тех, кто им особо не интересен. Оба как нельзя лучше отображают свои антагонистичные стихии – землю и воздух. Деловое партнерство не принесет успеха. Наоборот, коммерческие отношения обернутся проблемами и материальными убытками.Водолей и РакЧувствительный Рак и циничный Водолей – далеко не самый лучший тандем. Первый рискует постоянно пребывать в депрессии и зарасти комплексами, а воздушного партнера будет тяготить навязчивость и контроль второй половины. Что касается профессиональной сферы, то сосуществование возможно только между сотрудниками одного ранга.Рыбы и ЛевСоюз принесет Рыбам моральные страдания, а Лев просто быстро пресытится эмоциональным и сентиментальным партнером. Из всех перечисленных пар они имеют наиболее высокие шансы выстроить дружные отношения, если каждый проделает большую работу над собой. Успех в деловой среде принесет комбинация руководитель и подчиненный. Причем в роли первого обязательно должен выступать Лев.

Источник: www.allwomens.ru/zen