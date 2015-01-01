Как сделать губы за 5 минут объемными и чувственными (Без филлеров!)

Можно накрасить губы красной помадой и добавить немного блеска по центру. Но если не приемлите яркие цвета, то ищите советы ниже.Хитрости макияжаОбойтись без филлеров помогут праймер, бальзам и карандаш для губ, помада, пудра и салфетки. Для начала нужно увлажить губы бальзамом. Через 2 минуты убрать излишки, промокнув губы салфеткой.Далее наносят праймер, который можно заметить на любимое тональное средство или консилер. До использования блеска следует густой слой тональной основы/базы нанести на очертание губ, чтобы размыть их контур. Тогда помада будет ложится ровнее.КонтурингЛайнер для губ нужно брать на тон темнее помады. Его наносят в уголки губ, а вот основная линия (где-то 1/3 часть губ) проводится с отступом на 1мм. Дополнительно можно использовать каплю бронзера как раз на зону под губами. Техника помогает образовать искусственную тень, и тогда нижняя губа будет выглядеть намного чувственнее.ХайлайтерБританская красавица и супермодель Наоми Кэмпбелл отчасти стала такой популярной благодаря яркой внешности и своим пухлым губам. Добиться эффекта, как у Наоми, поможет капелька хайлайтера на ямочку над губой.ПомадаТак как карандаш уже нанесен на губы, нужно тщательно растушевать помаду и контур, чтобы цвета как бы «слились» воедино. Это создаст 3-D эффект. Далее все зависит от выбора макияжа.Для матовой помады нужно промокнуть губы салфеткой и слегка припудрить ту часть, где контур вышел за свои рамки, чтобы избежать градиента. После снова придется использовать помаду, но только в центр губ.Для глянцевой текстуры просто наносят в центр или на середину нижней губы блеск. Он отражает цвет, визуально делает губы более объемными. Кстати, сексапильные губы трудно сделать с темными оттенками помады, так что выбирайте средства из нюдовой или бледно-розовой палитры.

Источник: www.allwomens.ru/zen