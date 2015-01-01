Почему Бог не дает вторую половинку?

Для некоторых людей одиночество является желанной возможностью жить по своим правилам. Но для большинства такая свобода подобна муке. Человек, испытывающий потребность любить и быть любимым, пытается компенсировать отсутствие глубокого чувства удовлетворением сиюминутных желаний, но это, как правило, у него не получается. После ряда неудачных попыток каждый рано или поздно задаваться вопросом, что он делает не так? Молодые люди даже начинают подозревать наличие так называемого «венца безбрачия». Однако священнослужители отрицают существование такого рода воздействия. По мнению настоятеля-протоиерея вятского прихода церкви Иоанна Предтечи Константина Варсегова, отсутствие в жизни второй половинки объясняется совсем другими причинами.Одиночество с точки зрения православияГоворя на эту тему, настоятель-протоиерей приводит цитату из Книги Бытия: «Нехорошо быть человеку одному». Стремление к свободе в угоду своим низменным потребностям однозначно порицается. Но если уединение было выбрано с целью посвятить себя высшей цели, то одиночество становится крестом и приравнивается к самоотвержению.Если ваша встреча со спутником жизни еще не произошла, это означает только то, что вы не готовы к этому. Возможно, вы сформировали себе ложные идеалы, находитесь в плену собственных иллюзий или не созрели духовно для создания настоящей семьи. Даже беспрестанные молитвы не изменят ситуацию, когда человек внутренне не готов принять волю Божью. Если вы мечтаете обрести личное счастье, начинайте работать над собой:Забудьте о неудачных отношениях. Груз прошлого помешает вам создать что-то новое и светлое. Чем раньше вы перестанете упиваться собственным горем, тем скорее вам откроется дорога в будущее.Не жалейте об упущенных возможностях и не зацикливайтесь на своей проблеме. Помните, что уныние является смертным грехом.Перестаньте сравнивать себя с другими и завидовать чужому семейному благополучию.Верьте и молитесь. Но не просите послать вам супруга или супругу, ведь отношение к Богу как небесной канцелярии в корне ошибочно. Просите помощи в том, чтобы сделать правильный выбор и разглядеть того единственного, кто сделает вас счастливее.

Источник: www.allwomens.ru/zen