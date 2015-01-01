Забота о губах осенью
Все хотят, чтобы губы были чувственными и обворожительными. Предпочтительно с маленькой видной и с сексуальной линией. Губы должны быть гладкими, блестящими и привлекательными для поцелуя. К сожалению, осень и зима - очень трудное время не только для кожи и волос, но особенно для чувствительных и нежных губ. Они быстро высыхают, становятся потрескавшимися, треснутыми.
Губы являются витриной для каждой девушки, и поэтому нельзя забыть о правильном лечении губ, особенно осенью и зимой. Мороз и ветер, конечно, не способствуют их приятному внешнему виду.
Осенью и зимой губы требуют особого внимания. В это время года на нежную кожу губ влияет множество факторов:
- низкая температура;
- сухой воздух в помещении;
- неблагоприятные погодные условия.
Они в это время лишенные слоя жира, который защищает эпидермис от высыхания и клеток, производящих меланин (ответственный за защиту от ультрафиолетового излучения), губы быстро испаряются и трескаются. Все хотят избежать такого состояния. Сушеные, потрескавшиеся губы не выглядят красиво и являются источником неприятного напряжения и боли.
Самой простой и основной привычкой должна быть смазка губ как можно чаще с помощью губной помады или вазелиновой палочки. Хорошими продуктами являются витамин А, глицерин, защитный фильтр и воски или мед, которые обладают регенерирующим эффектом и питают нежную кожу губ. Другим плюсом является то, что они сохраняют воду в губной помаде и блеске для губ, которые используются зимой, ведь губы должны увлажняться. Хорошо будет обзавестись бальзамом для губ Lucas Papaw Ointment , который можно купить на сайте http://www.topfreeshop.ru/51-lucas-papaw. Этот бальзам изготовлен из натуральных плодов папайи и содержит папаин, который очистит раны и избавит от инфекции. Его можно применять, чтобы устранить различные проблемы:
- сухость и трещины на губах;
- нарывы;
- раны от солнечных ожогов, комариных укусов, порезов;
- прыщи, сыпь, потница;
- трещины, нарывы, опрелости.
Итак, как заботитесь об этих исключительно женских квадратных сантиметрах?
Раз в неделю можно успешно применять мягкий пилинг. Маленькие гранулы препарата и нежный массаж улучшают кровообращение губ (и то, что связано с ним, а также их цвет) и помогут удалить высушенный эпидермис. После нанесения пилинга необходимо добавить питательный бальзам для губ, он хорошо впитывается после отшелушивания.
Губы, как и остальная часть тела, требуют массажа. Вы можете сделать это во время вечерней чистки. Просто аккуратно массируйте их зубной щеткой, предпочтительно с натуральными щетинками. Через минуту в ванной и видимый эффект - губы станут более гладкими и лучшими.
Дешевой и всегда эффективной (а также вкусной) особенностью домашней аптеки является мед. Тонкий слой, нанесенный на губы, является отличным питательным средством. И немного сладости! В аптеках также можно найти маски с медом и молочными экстрактами - они хорошо справятся с уходом за губами.
Ясно, но часто забывают об этом. Не забывайте избегать облизывания губ осенью и зимой.
Увлажняющие кремы для губ. Наносите на губы всегда после утреннего и вечернего туалетов, когда тщательно удаляете остатки помады. Крем незаменим для их ухода, а также для ухода за кожей. Благодаря этому губы станут мягкими и гладкими. Масляные и полужирные кремы лучше всего. Эффекты заботы о губах можно увидеть сразу. Пусть это станет привычкой каждой девушки и женщины.