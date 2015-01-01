Как знаки зодиака проявляют симпатию

Некоторые ребята настолько тонко проявляют свои чувства, что догадаться об их симпатии к вам практически невозможно. Другие же, наоборот, "не ведают преград". Профессиональные астрологи давно раскусили методы всех знаков Зодиака. Зная наперед про манеру поведения каждого из них, можно без труда распознать симпатию человека.ОвенЗдесь всё просто - Овен никогда не сдерживает себя. Человек может запросто признаться в своих чувствах на первом свидании. Прямолинейность огненного знака является его визитной карточкой. Очень часто Овен добивается успеха благодаря своей отчаянной смелости. Однако иногда подобное упорство вылазит человеку боком... Во-первых, не все готовы ответить взаимностью на голую откровенность, а, во-вторых, говорить о любви не всегда бывает удобно. Тем более, если действие происходит на публике. Поэтому отказы у Овнов случаются сплошь и рядом. Но они не сдаются, и идут напролом к своей цели. Это еще одна отличительная черта их характера.ТелецТельцы ко всему подходят основательно. Они долго изучают перспективу отношений, буквально принюхиваются к потенциальному партнеру. И о своей симпатии говорят далеко не сразу. Этих ребят сдерживает страх потерять хорошего друга. Им кажется, что с чистосердечным признанием обрываются все мосты. Поэтому Тельцов легко спугнуть прямым давлением - они этого не любят. Зато сомневаться в искренности представителей этого знака не приходится. Они всегда отвечают за свои слова.БлизнецыПрирожденные короли словесного флирта умеют выражать свою симпатию лучше других. Они мастерски одаривают человека комплиментами, делают его самым счастливым на свете. Однако есть большой недостаток во всем этом. Никому неизвестен мотив человека, рожденного под двойственным знаком. Даже сами Близнецы иногда не знают, чего они хотят от другого. Поэтому их интерес столь часто улетучивается как ветер. В случае с этими ребятами требуется много времени, чтобы расставить все точки над И.РакПредельно скрытные ребята до последнего скрывают свои чувства. Они крайне стеснительны в начале отношений, долго не решаются сделать первый шаг. Некоторые Раки вообще никогда его не делают, предпочитая отдавать инициативу в руки партнера. При этом представители знака крайне глубоко переживают все чувства. Их эмоции похожи на действующий вулкан, который ждет своего восхитительного часа. Нужно лишь разбудить его, позволить проявить свою симпатию открыто.ЛевУ Львов никогда не было проблем с выражением своей симпатии. Эти товарищи не привыкли сдерживать свои чувства или эмоции, поскольку отбоя от преданных поклонников у них просто нет. Даже если кому-то нужно отказать - на его место тут же придет другой человек. Однако зачастую Львы щедры на позитивные знаки внимания. Они смело демонстрируют партнерам свою заинтересованность, отпускают красноречивые комплименты. Вот только их симпатию еще нужно завоевать, легко подобная щедрость не дается.ДеваДева умеет проявлять симпатию особым образом, не говоря о своих чувствах прямо. В ход идут тонкие намеки, красивые подарки, различные услуги. Если вас угощают самым вкусным в мире блюдом, то вполне возможно, что это Дева показывает вам свою симпатию. Это не означает, что представители знака не умеют говорить. Просто они любят ждать подходящего момента. Если же хочется развитие отношений поторопить, то Дев нужно прямо спросить об их чувствах. Они признаются во всем сразу, и ничего не будут таить.ВесыВесам хочется очаровать интересного человека, окружить его искренней заботой. Представители знака знают толк в романтике, умеют красиво ухаживать. Единственным предостережением для человека должен стать один момент: Весы со всеми общаются подобным образом. Поэтому в случае с Весами легко перепутать симпатию с обыкновенной вежливостью. Им, как и ветреным Близнецам, нужно дать время. Если поток комплиментов будет идти по нарастающей, то можно начинать отношения.СкорпионЯдерное сердце Скорпионов горит ярким пламенем. Человек будет согрет и польщен дорогими подарками. Симпатия представителей знака проявляется предельно мощно. Чего только стоят серенады под окном или спонтанные сексуальные акты. Однако иногда это лишь коварная игра Скорпиона. Этот знак любит добиваться целей, и идти дальше. Другими словами, его симпатию разбудить легко, а вот самого человека завоевать трудно. Иногда нужны годы, чтобы подобраться к сердцу поближе. Если же Скорпион решит, что не хочет отношений, то скажет об этом прямо в лицо.СтрелецПрямолинейность огненных знаков внушает восхищение. Они умеют действовать быстро, не теряя время на раздумья. Стрельцы часто застают человека врасплох своими неожиданными признаниями. Однако не стоит думать, что это произошло внезапно. План по завоеванию созрел в их голове уже давно. Просто только сейчас они решили открыто проявить свои чувства. Это доверие следует ценить, поскольку Стрельцы характеризуются предельной честностью.КозерогКозерогам не очень легко даются отношения. Они почему-то тормозят в личной сфере жизни, как-то неумело выражают свои мысли и чувства. Козероги порой действуют скрытно, завуалированно. Их симпатия выражается в круглосуточной готовности прийти на помощь, оказать любую поддержку. Они сами будут предлагать ее, оказываться в нужный момент рядом. Это и есть в их понимании настоящее ухаживание за человеком. Истинная забота.ВодолейВодолеи не теряют время на долгие размышления, как это делают Тельцы. Они обычно сразу понимают, что человек им очень нравится. В этом случае они действуют сразу, без проволочек. Дают понять ему, что он самый лучший на свете. Однако Водолеям не хватает упорства Овнов. Они быстро тушуются, если человек мгновенно не отвечает им взаимностью. Поэтому многие сознательно дистанцируются от отношений, предпочитая верную дружбу.РыбыРыбы умеют любить, тонко чувствовать. Однако они часто сдерживают себя, замуровывают свою симпатию глубоко внутрь. Это обусловлено неуверенностью знака, его страхом спугнуть интересного человека. Поэтому с Рыбами нужно действовать по тому же принципу, что и с Раками - самостоятельно. Брать инициативу в свои руки, спрашивать о настоящих чувствах человека. Врать Рыбы не будут - во всем признаются сразу.

Источник: www.allwomens.ru/zen