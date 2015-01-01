Эти 7 секретов парикмахер никогда не выдаст блондинкам!

Есть вещи, о которых стилисты нам не договаривают. Узнаем, как обладательница светлых волос правильно следить за своими натуральными или крашеными прядями.Зелень на волосахВсегда используй кондиционер для волос перед посещением бассейна. Он защитит волосы от хлорки и жесткой воды, не вызовет смену оттенка прядей. А лучше – надевай специальную шапочку, так и для гигиены лучше. Если и с крана идет не самая качественная вода, то перейди на бутилированный вариант, или отстаивай ее, кипяти. Разница будет заметна сразу.Скажи сухим прядям – нетВода из-под крана почти у всех жесткая, но фильтр поможет решить проблему. Такая забота о волосах окупится сторицей – они станут гладкими, послушными, не будут электризоваться, а укладка будет держаться лучше и дольше.Убрать ломкость волосИспользуйте термозащитные средства при работе с плойкой, утюжком или феном. Светлые волосы более нежные, чем темные, так что нуждаются в защите от перегрева.Избавляемся от желтизныПомогут профессиональные средства для волос с содержанием фиолетового пигмента. Смесь нужно наносить не в чистом виде и крайне осторожно, иначе легко превратиться в Мальвину.Блеск прядейСовет подходит и брюнеткам. Сияющий вид волосам придаст душ из шампанского, и не важно, брют или полусладкое, просто используйте шипучку вместо бальзама.Без отросших корнейОбладательницам бьющихся волос в этом плане проще, их корни волос не так сильно бросаются в глаза. Это стоит взять во внимание, и просто делать укладку при помощи плойки или щипцов, сформировав легкие завитки.Осветляем волосыСухой шампунь придает объем и свежесть укладке. И если брюнеткам трудно подобрать такое средство, то блондинки могут взять любой с полки. Светлые пряди от порошка только в выигрыше, даже потемневшие корни станут выглядеть более светлыми.

Источник: www.allwomens.ru/zen