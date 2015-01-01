Как мужчина влюбляется в женщину: Психология процесса

Мудрые люди давно подметили и вывели в афоризм смысл жизни: «Единственное, к чему мы стремимся всю свою жизнь – это любовь». Спорить с этим сложно. В любом человеческом мотиве глубоко скрыта потребность в любви. Мужчины же – как дети. Им много любви не бывает. Они ищут ее везде: в утреннем поцелуе, выглаженных рубашках, поданном к футболу пиве, близости по вкусу и даже в собственных подвигах, которые им хочется совершать для той, которая на всем белом свете одна такая. Как же происходит в мужчинах этот щелчок – «Вот она, та самая! За ней – на край Вселенной», рассказывает специально для allWomens.ru психолог Елена Цитрава, специалист по межличностным отношениям.Пять этапов влюбленности мужчиныСпециалисты в области НЛП (популярное направление практической психологии) выделяют пять этапов влюбленности мужчины. Каждый этап подчиняется одной из репрезентативных систем: визуальной, аудиальной, кинестетической, дигитальной, плюс паттерны (повторяющиеся шаблоны) поведенческих и эмоциональных реакций женщины при взаимодействии с мужчиной.Этап 1: Визуальный контактГлавная роль здесь отводится зрительному восприятию. Когда мужчина не влюблен, он в буквальном смысле ищет в кого бы влюбиться (на час, на день, на всю жизнь). И даже если мужчина безнадежно женат, но в его сердце «не цветет весна», он будет нащупывать «свою» женщину взглядом – в толпе, в телевизоре, на работе, в компании и т. д. Прежде всего, мужчина сканирует внешность женщины. Это включается целостное восприятие. Внутренний цензор – подсознание – сопоставляет попавшуюся на глаза женщину с тем образом, который зафиксирован в его глубоком бессознательном.Дальше подключается уже осознанное восприятие, и мужчина обращает внимание на детали внешности: лицо, волосы, грудь, талия, бедра, ноги, осанка, походка и т. д. И ошибаются те, кто полагает, что мужчины падки на кукольную красоту. Она – мертвая. Мужчины «клюют» на живость женского тела. Когда глаза блестят, лицо красноречиво выражает мимику, грудь колышется, бедра покачиваются, руки грациозно двигаются. Если мужчину привлекает в женщине несколько деталей внешности, это вызывает в нем стимул к действию.Этап 2: КоммуникацияЗа созерцанием внешности следует слушание голоса. Аудиальной системе отводится второе почетное место. Чтобы там не говорили, мужчины любят ушами не меньше, чем женщины. И не только в смысле комплиментов (хотя и они тоже). Грамотность и содержательность речи, мелодичность голоса, чувство юмора играют значимую роль. «Заговори, чтобы я тебя увидел» – хочет сказать мужчина женщине словами мудрого Сократа. Ведь как часто случается, что когда «кукла» начинает говорить, желание знакомиться с ней отпадает.Этап 3: Эмоциональность и поведенческие реакции женщиныМужчине важно, как женщина его воспринимает, что думает о нем, и как ведет себя. Эмоциональная и поведенческая реакция женщины влияет на его желание ухаживать, общаться, проявлять активность. Мозг мужчины четко фиксирует, какую эмоцию выдает женщина (улыбка, восторг, раздражение, равнодушие) и считывает ее невербальные проявления (взгляд, открытость или закрытость позы). Не стоит недооценивать мужчин тем женщинам, которые научились владеть собственным телом, знают свою выигрышную позу, имеют отрепетированную мимику или носят с собой тысячу «масок» на все случаи жизни. Распознавать своих «самок» мужчины умеют на генетическом уровне.Этап 4: Тактильный контактНа этом этапе задействуется кинестетическая система. Когда женщина «упала в глаза» мужчине, возбудила его любопытство голосом и отреагировала на него должным образом, включается желание прикосновений. Мужчине нужен телесный контакт: прикоснуться, взять за руку, попробовать на вкус, целуя, и т. д. Именно после этого мужчины сравнивают женскую кожу с бархатом, волосы – с шелком, талию называют осиной, а шею – лебединой. В процессе тактильного обмена также происходит и энергетический обмен.Этап 5: Логический анализТолько на этом этапе у мужчины включается ум, в общепринятом понимании. Он начинает анализировать полученную через органы зрения, слуха и чувств информацию. Мужчина, как правило, становится разговорчив, задает много вопросов, прощупывает вкусы и ценности, интересуется прошлым и планами на будущее. Если ответы его удовлетворяют, и женщина по-прежнему вызывает интерес, мужчина все активнее и активнее «распускает свой хвост», делая себе рекламу и презентацию. Должна же женщина знать, что в нее влюбилось истинное счастье.Романтические архетипы женщин, перед которыми мужчины не могут устоятьПочему так часто происходит, что за одними женщинами мужчины ходят толпами, а других обходят стороной? Есть такое понимание, как «архетип женщины». Существуют романтические архетипы – наиболее привлекательные для мужчин. Если в характере женщины присутствуют качества всех этих архетипов, не влюбиться в нее просто невозможно. Она, как доллар – нравится всем.ЖенственнаяПризнаки: элегантность, нежность, чувственность, утонченность вкуса.Такая женщина Женщина до кончиков волос. Она кокетка, знает, что красива, и умеет себя подать. Любит она в первую очередь себя, а потом уже мужчину. Женственность ее проявляется во всем: и в том, как она ухаживает за собой, и в том, как раскрывается мужчине, и в том, как позволяет ему чувствовать себя рядом с ней Мужчиной.ОстровитянкаПризнаки: яркость, взбалмошность, независимость и непохожесть на всех.С такой женщиной никогда не скучно. В ней кипит жизнь, она полна энергии и независима от общественного мнения. Она – глоток свежего воздуха для мужчины, поскольку отметает стереотипы и счастлива на собственном «острове», где жизнью правит любовь, а не правила, делающие ее серостью.ЦарственнаяПризнаки: сила, гордость, самодостаточность, стиль и роскошь.Женщина знает себе цену и тому мужчине, которого к себе подпустит. Она бывает требовательна и строга. Ей соответствовать нелегко, но очень хочется. Мужчинам, которым удается не только влюбиться в такую женщину, но и влюбить ее в себя, достается истинная драгоценность.ПредпринимательницаПризнаки: ум, активность, инициативность, независимость, успешность.Она привлекает мужчин сильных, под стать ей. Хотя часто к ее берегам «приплывают» мужчины, ищущие защиты и опеки. Влюбляются в этот типаж практически все мужчины, но вот она «по зубам» лишь немногим. Если в характере женщины преобладают качества этого архетипа, ей очень сложно влюбиться в того, кто любит ее.

Источник: www.allwomens.ru/zen