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Купи на осень: 30 пар идеальных ботинок челси

Andre
Купи на осень: 30 пар идеальных ботинок челси
Дизайнеры в этом сезоне решили подарить женщинам свободу передвижения.

Стильные эксперименты

Женщины ценят ботинки челси за элегантность и комфорт, а также возможность поддаться экспериментам при составлении аутфита. Это лучшая партия игры «девочка-мальчик». Несомненно, самая главная комбинация челси + брюки. Выбирайте укороченный вариант штанов или бойфренды, кюлоты, скинни. Важна не просто модель, но и длина штанины.

Ботинки челси – гордая пара обуви, которую не нужно прикрывать длинными широкими брюками или подолом юбки. Важно соблюсти еще точность и пропорции, чтобы ботинок визуально не сделал ноги короче, «перерезав»» их в области щиколотки.

Трендовые модели

Самая модная модель этой осени получила высоту до лодыжки, тонкую подошву, немного округленный и заостренный носок, а также вставки из резины по бокам. Последний декор идет с самой подошвы до верха ботинка. Но это классика, которую купив, можно носить несколько сезонов. Старались ее придерживаться в показах Ganni, Loewe, Loro Piana.

Другие дизайнеры решили немного поколдовать над классикой, добавив челси ярких красок и разных деталей. Теперь вставки из резинки получили красный цвет как у Alexander McQueen, модную винтажную клетку Burberry.

Тонкая подошва Kenzo и Marni превратилась в тракторную, последние еще и сделали ставку на ядовито-розовый цвет пары. Кожу, нубук и замшу Hunter заменили на бирюзовую резину.

Заклепками отличились Valentino и Church, сверкающие камни и бусины добавили в свои модели Samuele Failli, Christopher Kane и Alexander Wang. 1

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Обувь
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