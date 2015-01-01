Гороскоп на неделю 8-14 октября 2018. Как скажется новолуние на знаках зодиака?

Период убывающей Луны подходит к завершению. Уже 9 октября наступит Новолуние, которое так или иначе скажется на всех знаках зодиака. Также это опасное время для людей с хроническим заболеваниями и депрессивным состоянием психики. Однако некоторым ребятам слабость Луны играет только на руку. О том, кому повезет на предстоящей неделе, более подробно расскажем далее.ОвенК счастливчикам можно отнести представителей огненной стихии. На них влияние Луны практически не распространяется. Поэтому Овны будут чувствовать прилив сил, творческое вдохновение. Но поскольку все важные дела были завершены еще на прошлой неделе - ребятам рекомендуется отправиться в путешествие. Ментальный отдых пойдет всем представителям знака только на пользу. К тому же в этот период есть высокая вероятность встречи с привлекательным человеком. Мелкие заботы отойдут на второй план, и Овнов захлестнет волна удовольствия. Другими словами, предстоит чрезвычайно благоприятная неделя для обустройства личной жизни.ТелецА вот вокруг Тельцов сгущаются тучи. Ребятам придется испытать массу противоречивых эмоций, обусловленных ситуацией на личном фронте. Близкие люди потребуют от представителей знака решительных действий. Однако не все Тельцы окажутся готовы к подобному развитию событий. Они привыкли не спешить, и эта суматоха может доставить им серьезные неприятности. Чтобы нормализовать свою психику, Тельцам рекомендуется отвлечься на приятное хобби. Также в период с 8 по 14 октября стоит совершить хотя бы одну деловую поездку. Это позволит очистить мысли, прояснить состояние дел.БлизнецыВ интересы Близнецов состояние Луны не входит. Представителей воздушной стихии будут беспокоить исключительно деловые вопросы на предстоящей неделе. И это же является главной преградой на пути к личному счастью. Близнецам стоит хотя бы немного внимания уделять своим близким. Несмотря на сумасшедший ритм событий, всегда можно найти одну минуту на звонок родителям или комплимент тому, кто рядом. Проекция тепла на любимых людей вернется Близнецам сторицей. И не стоит гневаться на непоследовательность некоторых людей. Вы и сами не отличаетесь стабильностью своих интересов.РакТяжело придется Ракам. Луна является управителем этого эмоционального знака, и любое изменение ее положения оказывает непосредственное влияние на человека. Раки почувствуют упадок сил, подступающее раздражение. Даже любимый партнер будет в эти дни казаться сухим и невнимательным. Однако ни в коем случае не стоит срываться на нем - период хандры будет непродолжительным. Лучше сосредоточиться на собственных ошибках в это время. А их накопилось немало.ЛевСолнечный знак может даже не думать о таком явлении, как Новолуние. Лев будет пребывать в чрезвычайно хорошем расположении духа. Когда на работе все складывается, человек обращает внимание на личную сферу жизни. И здесь Львам никогда не было равных. Ребята могут очаровать любого представителя противоположного пола. В период с 8 по 14 октября им стоит лишь пошевельнуть пальчиком, чтобы привлечь к себе прекрасное. Однако полностью "забивать" на работу не стоит. Деньги сами по себе на голову не свалятся.ДеваДевам определенно не хватает романтики в жизни. Сосредоточенность на домашних делах, упорство в карьере - это все, конечно, хорошо, однако чувство радости приносит совсем другое. Представители знака остро нуждаются в пылкой осенней влюбленности. Золотой цвет должен настраивать ребят на лирический лад. Рекомендуется взять кратковременный отпуск, поискать хорошую компанию для отдыха. Возможно именно там удастся с кем-то познакомиться. Это крайне важно, поскольку новые контакты Девы завязывают с большим трудом. Начиная с 10 октября, растущая Луна должна помочь им с этим делом.ВесыУ Весов будет много энергии на предстоящей недели. Далеко не все окружающие смогут адекватно реагировать на возросший темп представителей воздушной стихии. Вероятность конфликтов увеличится, однако это тот случай, когда оно "того стоит". Лучше сейчас избавиться от балласта, чем затем надеяться на безответственных людей. Во многом это касается сферы карьеры Весов. Однако и в личной жизни могут произойти изменения. Нацеленность на прошлые связи постепенно уйдет, а социальные сети перестанут интересовать вовсе. Чудесное время для переоценки ценностей.СкорпионСкорпионы могут почувствовать некое беспокойство внутри. Семейных ребят ни с того, ни с сего начнут одолевать тягостные мысли. Если своевременно не взять их под контроль, то чувство ревности накроет Скорпионов с головой. А это худшее, что может случиться в идиллической паре. Одиноких представителей знака также будут терзать сомнения относительно партнеров. Даже деловые связи окажутся под угрозой из-за нестабильного психического положения знака. Хорошим выходом из ситуации могут стать занятия спортом. А еще рекомендуется исправить свой рацион питания, и наконец-то начать откладывать деньги.СтрелецЕсли Стрельцам не сказать про Новолуние, то они так никогда о нем и не узнают. Дело в том, что представители огненной стихии напрочь игнорируют любые Лунные проявления. Их мысли заняты делами, путешествиями, приобретениями. Ответственное отношение к своим обязательствам принесет Стрельцам социальный успех на предстоящей неделе. Репутация ребят ощутимо вырастет, и уважение руководства окажется в кармане. А материальные ресурсы очень скоро Стрельцам понадобятся. Вторые половинки Стрельцов прекрасно чувствуют момент, когда можно повеселиться.КозерогКозерогам нужно принять срочные меры в личной жизни. Отношения с родителями могут окончательно разладиться, а претензии любимых вырасти до космических масштабов. А все из-за вечной загруженности представителей знака на треклятой работе. По крайней мере, именно так ее видят близкие люди. Да и сами Козероги в день Новолуния почувствуют тотальную усталость. Лучшим решением в этот период будет поездка за город, на лоно природы. Только вдали от городской суеты появится шанс переосмыслить текущую ситуацию на личном фронте.ВодолейВодолеям нужно слегка остепениться. Ребята настолько жаждут постоянных изменений, что даже не замечают своей ветрености. Им не хватает стабильности в отношениях. На работе дела будут идти отлично, материальное благосостояние увеличиваться. Но в этом ли счастье? Возможно, стоит задуматься о более основательных вещах? Таких, как покупка собственного дома или решение о совместной жизни с интересным партнером. Иначе роль близкого "друга" окончательно закрепится за человеком, и это будет трудно затем изменить.РыбыРыбки должны хорошо подумать, прежде чем предпринимать активные действия на предстоящей неделе. В период с 8 по 10 октября в их планы постоянно будет вклиниваться форс-мажор. Планировать что-либо в карьерной сфере однозначно не стоит. Тем более, что весьма вероятны конфликты с коллегами на материальной почве. Эмоциональный стресс поможет сгладить встреча с давними друзьями. Обязательно найдите для близких людей время.

Источник: www.allwomens.ru/zen