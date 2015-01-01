Как выбрать участок для строительства загородного дома

Воплощение мечты о собственном загородном доме начинается с выбора участка для строительства. Это очень ответственный этап, от которого будет зависеть итоговая сумма расходов и комфорт проживания. Подбирая землю для коттеджа, нужно учитывать множество нюансов.

Цена вопроса

Конечно, цена является одним из решающих факторов при выборе участка под дом. Однако исходить только из этого критерия ни в коем случае нельзя. Стоимость напрямую связана с качеством, и погоня за низкой ценой может обернуться очень серьезными тратами в дальнейшем. На некоторых дешевых участках вообще невозможно построить дом. В этом плане интересен вариант покупки участка в коттеджном поселке .

Причиной невысокой цены может быть, например, отсутствие коммуникаций. Проложить их самостоятельно вполне возможно, однако расходы при этом будут весьма существенными. Обычно выгоднее купить участок подороже, но с подключенными инженерными коммуникациями.

Особенности подбора участка

Критериев выбора участка очень много. На первый взгляд может показаться, что учесть их все просто невозможно. На самом деле стоит проанализировать каждый нюанс, ведь речь идет о масштабных вложениях средств. В список важнейших параметров входят:



Площадь участка;

Экологическая ситуация в регионе;

Близость соседних строений;

Качество воды;

Наличие инфраструктуры;

Подвод коммуникаций;

Возможность получить разрешение на строительство, достройку или пристройку.

Площадь участка нужно подбирать, исходя из планируемых размеров дома. Примерное соотношение – 1:10, т.е. на коттедж будет приходиться около десятой части участка. Небольшой надел земли обойдется дешевле, как и строительство маленького домика. Но сооружение большей площади и наличие свободного места позволяют построить целый особняк, возвести хозпостройки, организовать огород, детскую площадку, пруд, баню.

Экология играет важную роль для здоровья, поэтому нужно заранее разузнать, нет ли поблизости крупных промышленных производств. Далеко не все хотят жить вплотную к соседям, к тому же дом может оказаться в тени других построек.

Подача воды в загородном доме осуществляется через индивидуальный источник в виде колодца или скважины либо коллективно. Во втором случае предусмотрена кооперативная скважина или поселковый водопровод. К слову, причиной низкой цены участка может быть большая глубина залегания воды, а это заметно влияет на стоимость бурения скважины.

Выбирая участок, нужно смотреть и на близость объектов инфраструктуры: учреждений здравоохранения, почты, торговых объектов. В плане подвода коммуникаций особую роль играет электроснабжение: мощность выделенной линии, соответствие реальному потреблению.

Основные правила

В целом можно выделить несколько основных советов по выбору участка для возведения дома:



Выбирайте землю, не требующую серьезной подготовки к строительству: без обрывов, перепадов высот, водоемов;

Наличие хороших подъездных дорог, подведенных коммуникаций существенно упростит строительство и поможет сэкономить средства;

Развитая инфраструктура сделает проживание в загородном коттедже комфортным и позволит легко решать бытовые вопросы;

Жить в экологически чистом районе с живописными окрестностями приятно и полезно для здоровья;

Возможность оформления официальной прописки и получения разрешения на строительство – обязательные условия для возведения дома мечты на выбранном участке.



С учетом перечисленных факторов, идеальный вариант – земля в коттеджном поселке Заречный с возможностью возведения дома и подключения коммуникаций.