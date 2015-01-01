Как выбрать тональный крем на осень без намека на макияж

Новые более стойкие тональные средства значительно упрощают выбор идеального оттенка.Прозрачные текстурыАтласное сияние и легкость мейк-апа стали трендами осени. Основа под макияж, как и тональные средства не должны выполнять камуфляжные функции. Новые крема не только сохраняют, но и подчеркивают особенности кожи, как родинки, например.Даже профессиональные визажисты делают упор на натуральность, оставляют текстуру кожи немного рельефной. Эта тенденция не иначе пришла от герцогини Сассекской Меган Маркл, которая не любит маскировать свои веснушки.На тон нижеОсенью нужно выбирать более светлый оттенок тональной основы, чем летом или весной. В идеале, конечно, смешивать пару тюбиков для получения нужного оттенка. Но с легкой подачи Рианны и этот вопрос закрыли. Прошлой осенью певица с командой профессиональных стилистов и визажистов своего бренда Fenty Beauty создала 40 оттенков тонального крема. Теперь это количество − золотой стандарт индустрии красоты.За год каждая продвинутая косметическая марка старается не просто обойти, но и не понижать планку, заданную Рианной. Женщины теперь избавлены от необходимости долго и упорно выбирать свой тон, так как обширная линейка почти любого бьюти-бренда в этом помогает.Увлажняющие качества + SPF защитаПриобрести тональную основу без уходовых качеств уже не модно. Теперь любой тональный крем обязан иметь восстанавливающие и увлажняющие качества. Дополнительно в них включили SPF-фактор, который осенью и зимой также актуален, как и в теплое время года.

Источник: www.allwomens.ru/zen