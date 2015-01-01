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5 осенних аутфитов звезд, которые хочется повторить

Andre
5 осенних аутфитов звезд, которые хочется повторить
Чтобы не дать осеннему гардеробу быть скучным, достаточно взять пару ярких деталей. На примере звезд посмотрим, как использовать тренды в этом сезоне.

Удачные наряды звезд

В начале этого сезона звезды отдают предпочтение то классике, то кэжуал-стилю. 

Один цвет

Total black всегда был актуален, однако сейчас звезды предлагают соединять однотонные вещи не только черного цвета. Старайтесь разграничивать цвет разными текстурами ткани, принтами или даже оттенками в общей гамме одежды. Вот, например, Роузи Хантингтон-Уайтли справилась с задачей на отлично, соединив серую водолазку и строгие брюки, разбавив аутфит модными анималистичными босоножками и коричневой курткой.

Принты

Клетка или рисунок «гусиная» лапка или полоска – все это горячие осенние тренды, так что в шкафу обязательно должен быть жакет с таким принтом. Его уместно надеть на работу под офисные брюки или в союзе с кожаным низом, если планируется неформальная встреча друзей. Кайя Гербер показывает на своем примере, как это делать.

Платье-свитер

Выбираете модель покороче – носите на свидание. Длина миди подходит и для офиса. Важно подчеркнуть талию при помощи сумки-бананки или текстильного ремня с крупной пряжкой. Кстати, последний вариант был замечен на неделе моды в Париже сезона весна-лето 2019. Но и у Эмили Ратаковски аутфит не хуже.

Наряды с мужского плеча

Если надеть уже нечего, можно заглянуть в шкаф к другу или мужу. Джиджи Хадид решила сочетать несколько трендов в одном аутфите. Она надела mom jeans на пару размеров больше, а верх – рубашка в клетку и черная водолазка. Акцент идет на черный цвет, и очки это подчеркивают. Второй принт тоже клетка и он на обуви на маленьком каблучке.

Многослойность

Осенью погода может меняться несколько раз на дню. И почему не надеть на себя сразу несколько вещей, которые при желании легко снять. Вот Блейк Лайвли так и поступила, и смотрится все стильно.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Тенденции
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