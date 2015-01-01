Знаки зодиака, которые чаще всего вызывают негатив у окружающих
Список самых раздражающих черт характера возглавляют высокомерие, безответственность и лицемерие. Подобное поведение отталкивает большинство людей и мешает наладить хорошие отношения с окружающими. Свой рейтинг составил наш штатный астролог Евгений Назаров, выделив тех представителей зодиака, кто чаще всего вызывает негатив своими манерами и поведением.
1 место – Лев
Самый высокомерный представитель зодиакального круга. По его мнению, когда он говорит, все должны внимать и слушать. Абсолютная нетерпимость к критике и противоположному мнению раздражают всех, кто близко общается со Львом. С его привычкой «якать» не могу смириться даже те, кто знаком с ним много лет.
2 место – Близнецы
Близнецы – мастера ораторского искусства и профессиональные спорщики. Конечно, это помогает им в жизни, но одновременно вызывает отрицательные чувства у других людей. Ведь далеко не всем нравится общаться с человеком, который всегда перетягивает одеяло на себя, иногда открыто высмеивает собеседника и упивается своим доминированием в беседе. Нельзя не отметить также привычку Близнецов хвастаться своими достижениями.
3 место – Рыбы
Инфантильность Рыб приводит в бешенство организованных людей. Привычка витать в облаках и необязательность вызывают у окружающих справедливый гнев. Усугубляет ситуацию то, что Рыбы всячески пытаются выкрутиться, завираясь и активно приукрашивая действительность. Свои ошибки они признают редко.
4 место – Овен
Вспыльчивость – одна из отрицательных черт характера Овна, из-за которой у него портятся отношения с окружающими. Несдержанный и рассерженный представитель этого знака легко теряет над собой контроль. Да, потом он успокоится и может даже извиниться, но осадок от общения с ним все равно остается. Неудивительно, что Овна стараются обходить стороной ради собственной безопасности.
5 место – Рак
Каждый типичный Рак имеет привычку сгущать краски и паниковать без повода. Его постоянный настрой на то, что сейчас произойдет что-то плохое, передается людям, находящимся рядом. Именно поэтому с представителями этого знака многие стараются общаться дозированно. Рак накручивает и себя, и собеседника. Одержимость негативом приводит к тому, что рядом остаются только самые верные друзья.
6 место – Козерог
Козероги очень честолюбивы, но медлительны, поэтому их опережают более успешные конкуренты. Из-за этого представители земной стихии постепенно превращаются в ворчунов, которые сетуют на вечную несправедливость в отношении их персоны. Вообще, они не привыкли жаловаться каждому встречному. Однако, если Козероги увидят в ком-то потенциального слушателя, то тут же начнут рассказывать о своих бедах, не давая собеседнику даже слова вставить.
7 место – Скорпион
В случае Скорпиона все лежит на поверхности: он безжалостен к чужим чувствам и начисто лишен эмпатии. Человек, рожденный под этим знаком, не умеет сопереживать, поддерживать, зато легко может высмеять и сдобрить свою речь язвительными комментариями. Окружающие предпочитают общаться с ним лишь на нейтральные темы.
8 место – Дева
Нельзя сказать, что Дева является сильным раздражителем для других, но своим занудством и перфекционизмом она может вывести из себя даже уравновешенного человека. Когда Дева начинает строить из себя всезнайку, возникает желание немедленно удалиться. Однако прервать поучительный монолог не может даже явное отсутствие интереса у собеседника, поэтому остается только ждать, когда тирада закончится.
9 место – Водолей
Водолей вызывает негатив показушным поведением. Он нарочито демонстрирует свою принадлежность к определенной субкультуре или движению. Боязнь быть «серой массой» одновременно веселит и раздражает окружающих. Астрологи отмечают также, что Водолеи часто страдают нарциссизмом, который явно не способствует установлению близких взаимоотношений.
10 место – Телец
Об упрямстве Тельцов всем известно. Если они что-то решили или с чем-то не согласны, их не остановит ни один разумный довод. Из отрицательных черт можно выделить также жадность. Некоторые типичные представители этого знака помимо скупости бывают очень завистливы, но очевидно это только их близкому окружению.
11 место – Весы
Весы постоянно ждут похвалы и одобрения. Для них важным является угодить всем окружающим. Нередко они и сами занимаются подхалимажем, что может являться причиной появления негатива у тех, кто не одобряет такие методы достижения целей.
12 место – Стрелец
Стрелец – один из самых позитивных представителей зодиакального круга, но даже он не лишен черт, вызывающих отторжение. В первую очередь, это неуемное любопытство, которое проявляется как излишнее проявление интереса вопреки нормам приличия. Во-вторых, большинство Стрельцов имеют чувство юмора, не всегда понятное остальным собеседникам.
Источник: www.allwomens.ru/zen