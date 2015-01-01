Знаки зодиака, которые чаще всего вызывают негатив у окружающих

Список самых раздражающих черт характера возглавляют высокомерие, безответственность и лицемерие. Подобное поведение отталкивает большинство людей и мешает наладить хорошие отношения с окружающими. Свой рейтинг составил наш штатный астролог Евгений Назаров, выделив тех представителей зодиака, кто чаще всего вызывает негатив своими манерами и поведением.1 место – ЛевСамый высокомерный представитель зодиакального круга. По его мнению, когда он говорит, все должны внимать и слушать. Абсолютная нетерпимость к критике и противоположному мнению раздражают всех, кто близко общается со Львом. С его привычкой «якать» не могу смириться даже те, кто знаком с ним много лет.2 место – БлизнецыБлизнецы – мастера ораторского искусства и профессиональные спорщики. Конечно, это помогает им в жизни, но одновременно вызывает отрицательные чувства у других людей. Ведь далеко не всем нравится общаться с человеком, который всегда перетягивает одеяло на себя, иногда открыто высмеивает собеседника и упивается своим доминированием в беседе. Нельзя не отметить также привычку Близнецов хвастаться своими достижениями.3 место – РыбыИнфантильность Рыб приводит в бешенство организованных людей. Привычка витать в облаках и необязательность вызывают у окружающих справедливый гнев. Усугубляет ситуацию то, что Рыбы всячески пытаются выкрутиться, завираясь и активно приукрашивая действительность. Свои ошибки они признают редко.4 место – ОвенВспыльчивость – одна из отрицательных черт характера Овна, из-за которой у него портятся отношения с окружающими. Несдержанный и рассерженный представитель этого знака легко теряет над собой контроль. Да, потом он успокоится и может даже извиниться, но осадок от общения с ним все равно остается. Неудивительно, что Овна стараются обходить стороной ради собственной безопасности.5 место – РакКаждый типичный Рак имеет привычку сгущать краски и паниковать без повода. Его постоянный настрой на то, что сейчас произойдет что-то плохое, передается людям, находящимся рядом. Именно поэтому с представителями этого знака многие стараются общаться дозированно. Рак накручивает и себя, и собеседника. Одержимость негативом приводит к тому, что рядом остаются только самые верные друзья.6 место – КозерогКозероги очень честолюбивы, но медлительны, поэтому их опережают более успешные конкуренты. Из-за этого представители земной стихии постепенно превращаются в ворчунов, которые сетуют на вечную несправедливость в отношении их персоны. Вообще, они не привыкли жаловаться каждому встречному. Однако, если Козероги увидят в ком-то потенциального слушателя, то тут же начнут рассказывать о своих бедах, не давая собеседнику даже слова вставить.7 место – СкорпионВ случае Скорпиона все лежит на поверхности: он безжалостен к чужим чувствам и начисто лишен эмпатии. Человек, рожденный под этим знаком, не умеет сопереживать, поддерживать, зато легко может высмеять и сдобрить свою речь язвительными комментариями. Окружающие предпочитают общаться с ним лишь на нейтральные темы.8 место – ДеваНельзя сказать, что Дева является сильным раздражителем для других, но своим занудством и перфекционизмом она может вывести из себя даже уравновешенного человека. Когда Дева начинает строить из себя всезнайку, возникает желание немедленно удалиться. Однако прервать поучительный монолог не может даже явное отсутствие интереса у собеседника, поэтому остается только ждать, когда тирада закончится.9 место – ВодолейВодолей вызывает негатив показушным поведением. Он нарочито демонстрирует свою принадлежность к определенной субкультуре или движению. Боязнь быть «серой массой» одновременно веселит и раздражает окружающих. Астрологи отмечают также, что Водолеи часто страдают нарциссизмом, который явно не способствует установлению близких взаимоотношений.10 место – ТелецОб упрямстве Тельцов всем известно. Если они что-то решили или с чем-то не согласны, их не остановит ни один разумный довод. Из отрицательных черт можно выделить также жадность. Некоторые типичные представители этого знака помимо скупости бывают очень завистливы, но очевидно это только их близкому окружению.11 место – ВесыВесы постоянно ждут похвалы и одобрения. Для них важным является угодить всем окружающим. Нередко они и сами занимаются подхалимажем, что может являться причиной появления негатива у тех, кто не одобряет такие методы достижения целей.12 место – СтрелецСтрелец – один из самых позитивных представителей зодиакального круга, но даже он не лишен черт, вызывающих отторжение. В первую очередь, это неуемное любопытство, которое проявляется как излишнее проявление интереса вопреки нормам приличия. Во-вторых, большинство Стрельцов имеют чувство юмора, не всегда понятное остальным собеседникам.

Источник: www.allwomens.ru/zen