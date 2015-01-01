Офисные платья из кожи, в которых легко стать иконой стиля

Достаточно правильно скомбинировать кожаное платье с другими деталями аутфита, чтобы наряд соответствовал строгому дресс-коду.Кому пойдетОблегающая модель, ассиметричный низ и модели А-силуэта – это новые тренды. Дизайнеры предлагают немного поэкспериментировать этой осенью. В любом случае модное платье можно подобрать под любую комплекцию. Проще всего это сделать девушкам с идеальными параметрами, которые могут выбрать даже супероблегающий вариант.Но для офиса чрезмерную сексуальность лучше скрыть. К кожаному платью можно выбрать белую рубашку и туфли на низком каблуке. Если брать шпильку от 7см, то аутфит станет слишком откровенным, не для офиса.Платье на фигуре «перевернутый треугольник» станет смотреться гармоничнее, если подвязать талию поясом с широким ремнем. Модель со складками на талии также подойдет, главное, не облегающий фасон, который привлечет внимание в объемному верху и узким бедрам.Широкие бедра и не идеальный живот скроют платья прямого кроя или А-силуэта. В таком случае можно немного поиграть с юбкой, но длина изделия не должна быть критичной.Осенние трендыМодели из матовой кожи стали классикой для офисных аутфитов, а вот лакированные вещи еще экзотика. Но и тут блеск может быть разным. Если скомбинировать полуматовый вариант со сдержанными аксессуарами, то можно добиться баланса. Пару слов стоит сказать о выборе цвета.Кожа необязательно должна быть только черной, тем более, что это стереотип. В этом сезоне дизайнеры экспериментируют с цветами, предлагают интересные сочетания белого с черным, колорблок, приглушенный бордо, просто белоснежный вариант.

Источник: www.allwomens.ru/zen