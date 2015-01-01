Как распознать в мужчине тирана: ранние тревожные признаки

Тиран – мужчина, который считает себя властелином мира, а вернее, мирка – его семьи и близких. Он чувствует свою силу над слабыми, и в его управлении редко случаются помилования, и все чаще звучит вердикт «Казнить!». При том с особой жестокостью и унижением. Только, утверждаясь за счет слабых и зависимых, тиран чувствует свое всемогущество. Психолог Елена Цитрава специально для allWomens.ru рассказывает, как устроена психология тирана, можно ли распознать тиранические звоночки в поведении мужчины на ранних стадиях отношений, и как перестать быть жертвой мужа-тирана?Психология тиранаТиран кажется бушующим, непредсказуемым океаном, но, по сути – он застоявшееся болото, которое существует, пока есть жертва. Главная задача деспота – создать вокруг себя благоприятные условия для выращивания жертвы. Чувство вины, повинность, обязанности, страх, зависимость, покорность – святая норма, к которой приучается жертва. Даже мысль о возможности непослушания порождает в тиране неуправляемую агрессию. Коварство этого положения в том, что чем больше жертва пытается угодить и заслужить доброе расположение, тем глубже она погружается в болото больной психики мужа-тирана.С точки зрения психологии, жажда власти любой ценой – это невроз, вызванный внутренними комплексами и навязчивым стремлением к тотальной власти. Тиран, как правило, оказывается достаточно слабым, чтобы реализовать свое желание властвовать в мире сильных. Но невроз прогрессирует, и у него нет другого пути, как искать жертву среди тех, кто слабее его – родители, жена, дети, животные. Стремление управлять и утверждаться движет его поступками. Заглушить страх собственной никчемности человек со склонностью к деспотии может только через доминирование, подчинение и унижение. Это дает ему иллюзию силы, на которой держится его мир.Семейное насилие – это всегда тирания. Моральная или физическая, а зачастую и та, и другая. Выстроить с мужчиной-деспотом здоровые отношения невозможно. Единственную модель отношений, которую он признает – это сила (он) и «подушка для битья» (она). Но, к сожалению, женщина тирана носит в себе (часто бессознательно) точно такую же модель. Она по своей сути жертва. А если есть жертва, то обязательно найдется и палач. Рядом с мужчиной-тираном никогда не появится сильная женщина, потому что возле такой жертвой станет он. Впрочем, грань между тираном и жертвой очень тонкая. Каждая жертва имеет сильный потенциал к преследованию, и наоборот.Осторожно: тиран!Мужчины становятся деспотичными не в один день. Разрушительная программа, как правило, заложена в глубоком детстве, и с возрастом никуда не девается. Мужчина лишь учится ее мастерски прятать, маскировать, «социализировать», чтобы казаться нормальным. Но сложно подавлять прогрессирующую болезнь. Даже на самых ранних стадиях она проявляет свои «симптомы»:Все плохие, только я хороший!Негативизм и агрессивное недовольство всем и всеми свидетельствует о завышенном требовании к обществу, и отсутствии такового к себе. Он считает всех выскочками, а себе недооцененным. Его очень раздражает, что мир по его велению не крутится вокруг него. Заставить приклоняться всех он не может, а жену – вполне.Ты всегда виновата!Чувство вины – самое деструктивное чувство. В нем кроется корень происхождения жертвенности. Женщина, которой внушили, что она должна, обязана, виновата – всегда жертва. А психология жертвы такова, что она будет всегда пытаться заслужить одобрение, разрешение, помилование. Только в таком состоянии ей комфортно.То, что тебе нельзя, мне можно!Мужчина может декларировать верность, преданность, семейные ценности, но потом окажется, что соблюдать это должна только жена. Он уверен, что невинная улыбка супруги коллеге – повод ее уничтожить, его же измена – всего лишь мужская слабость, и это надо понимать. Не понимает, что ж, тоже повод ее уничтожить.Ревную, значит, люблю!Ревность – один из самых ярких признаков тирана, и неважно, дает жена повод или нет. Он везде видит измену, обман, предательство, а это – самое тяжкое преступление против него. И даже если муж был скрытым моральным тираном, то уязвленное мужское самолюбие может стать хорошим поводом проучить супругу кулаками. И пусть только пикнет. Нелюбящий муж ревновать не будет.У тебя есть я! Тебе больше никто не нужен.Муж-деспот пытается изолировать свою жену от общества. Оно может просветить, что ее положение жертвы – не норма. Муж запрещает общаться с подругами, семьей и коллегами, если они, конечно, есть. Часто жена вообще не работает. Деспотичный муж держит супругу под домашним арестом едва ли не в буквальном смысле.Ты ничтожество! Ничего из себя не представляешь и никому не нужна!Это классическая манипуляция мужей-тиранов. Они должны обесценить жену, опустить ее до уровня плинтуса, убедить в том, что она – полное ничтожество и должна в ногах валяться лишь потому, что муж-благодетель ее терпит. К сожалению, это срабатывает. И все женщины-жертвы уверены, что они без мужа пустое место.Как избавиться от мужа-тирана за 5 шагов?Признаться себе в жертвенности. Только глубокий самоанализ и честность с собой помогут открыть глаза на истину. Позиция жертвы удобна. Это уход от ответственности, оправдание несчастий и даже удовольствие от страданий.Взять ответственность за свою жизнь. Пора прекратить винить в своем положении мужа, обстоятельства, воспитание, бедность и т.д. Это атрибуты жертвы! Женщина, имеющая смелость взять ответственность за свою жизнь – никогда не будет жертвой.Поменять мировоззрение. Мало решить быть нежертвой. Стать свободной помогут только новые установки и программы. Тирания для женщины в определенном смысле – зона комфорта. А это как «наркотик. Без специалиста завязать с жизнью жертвы бывает сложно.Отказаться от чувства вины. Это главный «крючок», удерживающий жертву. Отцепиться от него поможет только отказ от внутренней вины. А это значит – никаких оправданий, обид, безропотного повиновения. Стоит обучиться психологическому айкидо – сохраняя достоинство, оставаться пустой для провокаций.Не ждать чудоисцеления мужа-тирана. Нельзя молчать о проблеме насилия в семье и надеяться, что все уладиться само собой, ведь муж-то неплохой человек. Может, и так. Но склонность к тирании – это диагноз. Он не проходит сам, да и лечится эта болезнь тоже не всегда.Психолог Елена ЦитраваСпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen