7 правил сердцеедки, перед которой не могут устоять мужчины

Кто такие сердцеедки? Это женщины, которые коллекционируют мужские сердца, а также мозги, глаза, уши и другие органы. Если мужчина попался в любовные сети этой коварной красотки, его беззаботные дни сочтены. А, возможно, и не красотки, а просто женщины, ничем непримечательной внешне, но настоящей ведьмы внутри. Он бы и рад сбежать, исчезнуть, испариться, однако сердце его в плену, а плен слишком сладкий, чтобы его добровольно покинуть.Рано или поздно сердцеедка избавится от мужчины – за ненадобностью, со скуки или с голода по новым сердцам. Ее «бессердечные» мужчины будут неприкаянно блуждать по свету. Одни в поисках доброй женщины, которая «залижет» рану, где раньше было горячее, любящее сердце, а другие – чтобы отомстить всем женщинам мира за эту одну роковую сердцеедку, и уже будут сами коллекционировать женские сердца, упиваясь своим статусом сердцееда.Вас не пугает этот жутковатый круговорот сердцеедов в природе? И вы по-прежнему хотите собирать мужские сердца, как собирают коллекции марок, часов, драгоценностей? Что же, тогда психолог Елена Цитрава называет золотые правила опытных сердцеедок специально для allWomens.ru.Правило 1. Никакой любви!«Влюбилась – значит, умерла в тебе сердцеедка!» – так звучит главный девиз сердцеедки. Ваша задача не влюбиться и выйти замуж, а влюбить мужчину, заставить его хотеть с вами быть вечно, но не дать ему эту вечность. Стихия всех обольстительниц – флирт, страсть, секс, но никак не любовь. Самый большой страх сердцеедки – риск влюбиться и стать игрушкой в мужских руках. Поэтому у нее самой сердце должно быть покрыто бронированным панцирем. К сожалению, бронь на этом органе появляется после несчастливой любви, и то не сразу, и не всегда, и не у всех женщин. Если ваше сердце уже зачерствело, вам не придется искусственно покрывать его броней, взятой у обиженных женщин.Правило 2. Учитесь у профи!Любовное мастерство редко бывает врожденным. Оно – дело знаний, которые чаще всего приходят с горьким опытом. Но зачем изобретать «велосипед», если его уже давным-давно изобрели прославленные сердцеедки. Достаточно заглянуть в историю и найти там автобиографические опусы, любовные откровения, дневники куртизанок и исповеди гейш. Они являются очень ценным наглядным пособием и путеводителем в мир сердцеедок. Интернет, книжные магазины, общественные и домашние библиотеки вам в помощь. Чтобы стать специалисткой в этом деле, ему, как и любому другому, нужно учиться у гуру. Кладезь знаний женщин, которые «ели» тоннами мужские сердца, сделает вас профессионалкой.Правило 3. Будьте королевой!Королева – это скорее не внешний вид, а состояние, мировоззрение, стержень. Внешнее наполнение невозможно без внутреннего, иначе королевы не получится. Как наполниться содержанием, мы выяснили – учиться у авторитетных женщин. С внешностью, казалось бы, все намного проще. Индустрия красоты сегодня имеет такие масштабы, что остаться неухоженной дурнушкой просто невозможно. Но не все так просто. Красота – это, прежде всего, бизнес. Товары и услуги по поддержанию красоты и молодости создаются ни сколько для того, чтобы помочь женщинам быть королевами, сколько для создания зависимых потребительниц, которые делают этому бизнесу многомилионные прибыли. Помните об этом, и в создании образа роковой искусительницы руководствуйтесь исключительно вкусом и чувством меры.Правило 4. Искушайте сексом!Сердцеедка по своей сути – любовница, но никак не жена. Если вы ходячее пособие по домоводству – забудьте, и станьте трактатом о любви, камасутрой. Отправляйтесь в специально созданные для этого «школы гейш», там знают, через какой орган лежит путь к сердцу мужчины и, как вы понимаете, это не желудок. Через желудок и домохозяйские премудрости путь прокладывают жены. Любовница же от слова любовь. Вот и учитесь ею заниматься. Знание технических секретов поможет вам если не «съесть» сердце мужчины, то стать в нем занозой. И если мужчине и удастся унести от вас свое сердце, то память о себе вы в нем уж точно оставите навечно.Правило 5. Обзаведитесь тайной!Задумывались ли вы когда-нибудь, что привлекает и удерживает мужчину возле женщины? Не красота, и даже не секс. Они, конечно, важны, но это всего лишь приложение к… таинственности, которую носят в себе сердцеедки. Замечали ли вы, что многие сюжеты романтических фильмов строятся на тайне главной героини (проблеме, опасностях, жизненных трудностях), которая делает ее загадочной, отстраненной, неприступной. Ей не до ухаживаний и любовных приключений. Мужчина же, который по своей природе охотник, расценивает это как вызов. Он с собой заключает пари, что сможет взять эту неприступность, разгадать и покорить. Дальше дело за вами. Он готовенький, «ешьте» его сердце на здоровье.Правило 6. Ищите «жертву» в правильных местах!Определитесь с объемом и качеством сердец, которые вы желаете заполучить в свою коллекцию. Если вам важно количество, а не качество – подойдет любая среда обитания мужчин (от пабов до футбольных клубов). Посещайте мужские заведения и выпускайте свой арсенал талантов. Если же вы ищите отборные экземпляры, «съесть» сердце которых – дело женской чести, то становитесь завсегдатаем мест, где водятся именно такие мужчины. Хотя потренироваться вам лучше на «мелкой сошке». Отточите на них свое мастерство, и беритесь за крупные трофеи. Но будьте на чеку! Такие, как правило, сами выходят на охоту и слывут еще теми сердцеедами.Правило 7. Умейте вовремя остановиться!Пусть образ сердцеедки будет вашим хобби, но не образом жизни. Как показывает практика, женщины, которые заигрываются в эти игры, перестают различать грань между игрой и жизнью. Они становятся бесчувственными и зависимыми. Их эго требует все новых и новых жертв, а собственное сердце каменеет и оказывается неспособным на искреннюю любовь. Победы перестают быть сладкими, и жизнь становится пресной, безвкусной. Умейте вовремя сказать сердечному разврату «Стоп!», и воспользуйтесь полученным опытом, чтобы найти своего мужчину, который будет достойным вашего живого, умеющего любить сердца!

Источник: www.allwomens.ru/zen