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Собираем идеальный осенний гардероб для женщин элегантного возраста

Andre
Собираем идеальный осенний гардероб для женщин элегантного возраста
Гардероб женщины 40+ отличается элегантностью и женственными нарядами. Провокационным, андрогинным и вызывающим лукам в нем не место.

3 секрета стиля

Для разных возрастов есть свои правила стиля. Женщинам 40+ следует избегать обилия бантов и оборок. Стоит избавиться от винтажных вещей. Они способны накинуть 10 лет к возрасту.

Самое последнее – не стоит бояться смелых и ярких сочетаний. В особенности в этом сезоне, когда в моде сочные цвета. А теперь перечислим главные покупки осени.

Юбка

Отдайте предпочтение насыщенный и ягодным тонам. Популярны сейчас юбки-плиссе. А если на изделии есть геометрический принт, то образ получится мега-актуальным.

Кюлоты

Укороченные и широкие брюки станут прекрасной альтернативой джинсам и офисным моделям. Выбирайте эффектную сумку, свитер и туфли на самом высоком каблуке, который только сможете осилить.

Свитер

Вашему гардеробу не нужны принты и аппликации. Верх должен быть исключительно сдержанным и лаконичным. Максимум – морская полоска, которая только освежает. Отдайте предпочтение натуральным и качественным тканям, кашемиру либо мягкой шерсти.

Блузка

Шкаф можно пополнять не только классическими моделями. Обратите внимание на трендовые изделия с интересными деталями, такими как люверсы, заклепки, шнуровка на рукавах или вырез «капелька».

Аксессуары

В тренде яркие модели, так что черные сумки отложите на полку. Осенью популярны следующие цвета: все оттенки бордо, баклажан и жженый апельсин.

Обувь

Универсальный вариант – телесные или черные лодочки. Но сейчас популярен анималистичный принт, который отлично подойдет не только для офиса, но и на прогулку. Если ноги устают, то выбирайте пару на низком ходу. Поздняя осень – качественные сапожки из кожи на фантазийном каблуке и удобные ботинки для брюк и джинс.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Одежда
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