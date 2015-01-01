Гороскоп на неделю 15-21 октября: Эмоциональные всплески и финансовые конфликты

В середине октября наступит новая фаза переоценки ценностей. С 15 числа любые взаимоотношения между людьми будут подвергаться анализу на предмет их полезности. Растущая Луна станет причиной эмоциональных всплесков, а ретроградная петля Венеры - финансовых конфликтов. Однако это лучшее время для перехода на более высокий уровень самосознания. Вместо жалости к себе и претензий к другим, настоятельно рекомендуется взглянуть на каждую критическую ситуацию с благодарностью. Это позволит перевести негатив в позитив всем знакам зодиака без исключения. Рассмотрим наиболее важные приоритеты для каждого из них.ОвенОвнам Луна не хозяйка, а потому они начнут неделю неплохо. Амбициозные ребята будут проявлять инициативу, получать дивиденды. Любое начинание в период с 15 по 21 октября ознаменуется приростом материального благополучия. Для этого необходимо смело покупать билеты в командировки, назначать перспективные встречи, искать новые знакомства. Опасность подстерегает лишь тех Овнов, которые шикуют на чужие деньги. С долгами рассчитываться потом будет очень трудно.ТелецТельцы переживут ряд трансформаций в вышеупомянутый период. Положение Урана в Тельце ознаменует начало кардинальных изменений. Ребятам придется пересмотреть свое отношение к близким людям, перестать спонсировать чужие недостатки. Многие из них не испытывают ни малейшей благодарности к руке дающего. Поэтому имеет смысл сменить место жительства, очертить новый круг знакомств, обстоятельно поговорить с любимым человеком. Перед этим важно побыть в тишине на природе, собраться с мыслями.БлизнецыБлизнецы полны оптимизма и энергии. Им хочется вложить деньги в перспективное дело. Полезные связи наконец-то начнут приносить дивиденды. Однако перед этим нужно решить жизненно важный вопрос в личной сфере. Отказаться от своих "претензий" на другого либо же действовать более решительно. Судьба любит смелых.РакРаки будут чувствовать подъем сил, прилив вдохновения. Растущая Луна поможет им наладить отношения с любимым человеком. Однако на работе могут продолжаться проблемы. Имеет смысл пересмотреть взаимодействие с коллегами. Пора начинать действовать с позиции силы, а не пытаться вызвать к себе жалость. Только положительные эмоции позволят выйти из финансовых затруднений. Настоятельно рекомендуется заняться спортом.ЛевЛьвы могут совершенно не беспокоиться о работе. Именно сейчас их прошлые заслуги оценят по достоинству. Приток материальных ресурсов будет ровным и стабильным. Поэтому можно расслабиться, вволю насладиться золотой осенью. Период с 15 по 21 октября - лучшее время для романтического знакомства. Рекомендуется приглашать в дом гостей, собирать шумные компании.ДеваУ Дев намечаются интересные проекты в середине октября. Они будут знакомиться с интересными людьми, грамотно распределять свое время. Наиболее эффективными окажутся знакомства с лицами противоположного пола. Это обусловлено ростом сексуальной привлекательности Дев в период с 15 по 21 октября. Возможно, стоит рассмотреть вариант бизнес-партнерства с близким человеком.ВесыА вот Весам весь октябрь придется лавировать между проблемами. Конфликты могут возникать из ничего, а на пути будут встречаться различные преграды. Ограничения обусловлены сожженной Венерой, которая будет находиться в знаке Скорпиона. Личные взаимоотношения с близкими людьми могут дать трещину. Нужно снисходительно относиться к проявлениям характера любимого человека, принимать его "выходки" как должное. А заодно пересмотреть собственную ценность в глазах окружающих.СкорпионСкорпионы будут чувствовать себя превосходно. Период с 15 по 21 октября ознаменуется для них притоком денег и прочих материальных ресурсов. Наибольшую выгоду получат те ребята, которые занимаются вопросами благоустройства территорий, недвижимостью. Стабильный прирост капитала позволит Скорпионам выйти на новый социальный уровень, укрепить свое положение в обществе. Самое время задуматься о расширении семьи, начале собственного дела.СтрелецСтрельцы должны грамотно воспользоваться возможностями середины октября. Представителям знака рекомендуется пересмотреть свои отношения с окружающими, мысленно обозначить свое уязвимое место. Нужно проработать все психологические комплексы, чтобы с высоко поднятой головой войти в новый цикл растущей Луны и ретроградной Венеры. В этот период не стоит связываться с кредитами и большими покупками.КозерогУ Козерогов будет много времени на анализ прошлых ошибок. Однако стоит всячески избегать негативных воспоминаний. Грустное настроение помешает человеку увидеть перспективные возможности середины октября. Рекомендуется заняться спортом, пойти на курсы повышения квалификации. Это поможет прийти в себя, вернуть благоприятное расположение духа. В любых делах нужно действовать без полумер, решительно и быстро.ВодолейВодолеи смогут взять свой эмоциональный интеллект под контроль. Тщательный анализ личной сферы жизни позволит ребятам выйти из тупика, принять сильное решение. А вот в делах рекомендуется взять паузу. В период с 15 по 21 октября Уран будет находиться в Тельце, а это означает необходимость раздумий. От поездок и серьезные инвестиций нужно категорически отказаться. Любимому человеку также не стоит давать никаких обещаний. Лучше отдохнуть, провести выходные в одиночестве.РыбыУ Рыбок может закончиться терпение. В середине октября им захочется свободы от любых ограничений и правил. Многие ребята в этот период порвут свои бесперспективные отношения, уволятся с низкооплачиваемой работы. И правильно сделают. Пересмотр собственной ценности позволит им выйти на новый социальный уровень. Рыбы почувствуют свою независимость, гордость и самоуважение. А это верный признак скорого обогащения.Астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen