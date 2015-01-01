Знаки зодиака, которым очень трудно влюбиться

Кому-то любовь дается, что называется, с первого раза. А кто-то идет к ней мучительно и долго. С трудом влюбляется, со скрипом открывает свое сердце. Такие люди могут годами изучать своего потенциального партнера, и лишь затем прыгать в омут страстей. Наш штатный астролог Евгений Назаров рассказал, каким именно знакам зодиака присуще такое "нерешительное" поведение.Молчание - золотоПро меркантильность этого знака зодиака слышали многие. Однако планета-управитель Тельцов отвечает не только за благосостояние. Венера говорит еще и про любовь. Несмотря на практичную земную природу знака, все Тельцы очень романтичны. Они умеют по-настоящему красиво ухаживать, искренне заботиться, демонстрировать нежность. Вот только чувственность своей натуры они очень тщательно скрывают. Упрямые и сильные, Тельцы почему-то считают проявление любовных чувств откровенной слабостью. Поэтому ребята воздерживаются от чрезмерных эмоций, избегают безрассудных страстей. Они стремятся в любой ситуации держать руку на пульсе, контролировать свое поведение. Давить на них абсолютно бесполезно, поскольку все решения Тельцы должны принимать самостоятельно. В противном случае они просто уважать себя не будут. Требовать ласки от Тельца раньше времени - совершенно глупая затея. Этот человек сначала должен все проверить, проанализировать, и только затем он рискнет вам довериться. Зато преданность его дороже золота. Всё кинет к ногам своего избранника, ничего не пожалеет.Настоящие арийцыСлишком много рациональности в этом знаке зодиака. Влюбиться Девам мешает их мощный интеллект. Они привыкли все подвергать скрупулезному анализу, разбирать на мелкие детали. А еще они очень брезгливы и придирчивы. Удовлетворить их эстетический вкус может только идеальный избранник. У человека должно быть все в порядке с фигурой, лицом, материальной стороной жизни и т.д. Если обнаружится хоть какой-то "дефект", то от симпатии Девы не останется и следа. Представители знака далеки от пылких страстей - их привлекает незаурядный ум партнера. Они предельно холодно и прагматично подходят к выбору второй половинки: действуют с позиции превосходства - как представители некой высшей расы. И только в конфетно-цветочный период Девы позволяют себе расслабиться, увлечься человеком. До этого времени не стоит рассчитывать на откровенные признания и жаркие поцелуи.Само очарованиеДля Скорпионов подобный комплимент может прозвучать как насмешка. Однако в период влюбленности самый жестокий знак зодиака становится бесконечно очаровательным. Вот только происходит это крайне редко. Обычно Скорпион манипулирует людишками потехи ради. Сегодня может включиться в безумный танец страстей, а уже завтра демонстрировать арктическую холодность. От любви до ненависти у этих ребят один час. Также они с детства выстраивают вокруг своей личности стены, чтобы отбиться от любой атаки. Защитный механизм им нужен, чтобы скрывать свою удивительную сущность. Дело в том, что если разбудить чувственность знака, то этот циничный человек станет доверчивым и уязвимым. Однако преданность Скорпиона еще нужно заслужить. Понадобится много времени, чтобы доказать свои хорошие качества. А Скорпион ценит, прежде всего, честность и доброту в представителях человеческого рода. Всех остальных он готов спокойно уничтожить. Под крылом знака (если он вам все-таки доверился) вы можете чувствовать себя в абсолютной безопасности. Его любовь крепче алмаза.Выживут только самовлюбленныеПримерно таким девизом руководствуются Стрельцы. Они относятся к любви с большой опаской. По их мнению, она нужна только для того, чтобы вскружить голову и облапошить человека. Поэтому их романтичные чувства поверхностны, а слова любви практически пусты. При этом влюбляются ребята довольно часто. Харизма Стрельцов действует на представителей противоположного пола как магнит, притягивает самых лучших и привлекательных. Вот только разочаровываются в людях они столь же быстро, как и загораются. Каждая следующая влюбленность становится короче: Стрельцы устают снова и снова испытывать душевную боль. В конце концов они отдают свое сердце самому "качественному" и надежному варианту. Если, конечно, человек сможет соответствовать их завышенным стандартам. До этого же времени Стрельцы любят только себя, путешествуют по миру в одиночку.Астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen