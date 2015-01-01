Трендовые прически 2019 года, которые нужно увидеть, прежде чем отрезать себе челку

Дизайнеры разделились во мнениях. Кто-то предлагает отрезать челку, иные – полностью открывать лоб.Челка вернуласьКак это уже часто бывает, новый тренд будущего сезона активно продвигает Гвидо Палау, который вертикальным образом меняет карьеры многих моделей. Вот на шоу Valentino 18-летняя Никии Тиссен доверила себя в руки Гвидо, который сделал ей стрижку под ультракороткий ежик.Для показов Prada Палау работал бок о бок с визажистом Пэт Макграт. Тогда родилась идея сделать челку всем моделям, вне зависимости от их причесок. В этот раз поддались обаянию стилиста топ-модель Эди Кемпбелл прямо в разгаре Недель моды, а также Рианну ван Ромпей вместе с Кайю Гербер.Большая часть челок на показе были накладными. Их изготовили заранее, а после крепили к голове, и уже от готового образа создавали аутфит для показа. Часть накладных волос соединяли с обручами в духе 60-х годов. Таким образом отличались участники шоу Simone Rocha. Мягкие перья на украшении имитировали развевающие прядки на лбу.Что за прическу выбратьТенденция такова, что челка рифмуется с любой длиной волос и укладкой. Это могут быть распущенные волосы как у Жюльена Макдональда или копна кудряшек, который вызвали улыбку на показах Джорджио Армани. Челка удачно разбавляет боб, позиционирующий себя как классика для инсайдеров и небрежные пучки, как это было в случае с Fendi.Если не решаетесь на радикальные меры, можно поступить осмотрительно. Примерьте на себя накладные варианты, которых так много у Balmain Hair Couture. Кстати, выглядят они вполне естественно.

Источник: www.allwomens.ru/zen