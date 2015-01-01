в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
5
0
Нравится0

Трендовые прически 2019 года, которые нужно увидеть, прежде чем отрезать себе челку

Andre
Трендовые прически 2019 года, которые нужно увидеть, прежде чем отрезать себе челку
Дизайнеры разделились во мнениях. Кто-то предлагает отрезать челку, иные – полностью открывать лоб.

Челка вернулась

Как это уже часто бывает, новый тренд будущего сезона активно продвигает Гвидо Палау, который вертикальным образом меняет карьеры многих моделей. Вот на шоу Valentino 18-летняя Никии Тиссен доверила себя в руки Гвидо, который сделал ей стрижку под ультракороткий ежик.

Для показов Prada Палау работал бок о бок с визажистом Пэт Макграт. Тогда родилась идея сделать челку всем моделям, вне зависимости от их причесок. В этот раз поддались обаянию стилиста топ-модель Эди Кемпбелл прямо в разгаре Недель моды, а также Рианну ван Ромпей вместе с Кайю Гербер.

Большая часть челок на показе были накладными. Их изготовили заранее, а после крепили к голове, и уже от готового образа создавали аутфит для показа. Часть накладных волос соединяли с обручами в духе 60-х годов. Таким образом отличались участники шоу Simone Rocha. Мягкие перья на украшении имитировали развевающие прядки на лбу.

Что за прическу выбрать

Тенденция такова, что челка рифмуется с любой длиной волос и укладкой. Это могут быть распущенные волосы как у Жюльена Макдональда или копна кудряшек, который вызвали улыбку на показах Джорджио Армани. Челка удачно разбавляет боб, позиционирующий себя как классика для инсайдеров и небрежные пучки, как это было в случае с Fendi.

Если не решаетесь на радикальные меры, можно поступить осмотрительно. Примерьте на себя накладные варианты, которых так много у Balmain Hair Couture. Кстати, выглядят они вполне естественно.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Уход за волосами
Похожие новости:
Важность прически в образе современной женщины

Важность прически в образе современной женщины

Советы моды
Выбираем стрижку по форме лица

Выбираем стрижку по форме лица

Советы моды
Как самостоятельно подстричь челку

Как самостоятельно подстричь челку

Советы моды
Тип лица и идеальная стрижка

Тип лица и идеальная стрижка

Советы моды
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Впишите недостающие буквы - м*ки*ж ли*а