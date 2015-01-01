Кто из знаков зодиака разживется деньгами в ноябре 2018

Шансов разбогатеть в ноябре 2018 будет множество. Аспекты Венеры, Марса и Урана способствуют приобретению новых материальных ценностей. Важно не зевать в этот период, и активно работать над улучшением своего благосостояния. Некоторым ребятам звезды позволят достичь небывалых высот в финансовой сфере. Астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ru рассказал, за счет чего эти знаки зодиака разживутся деньгами в последний месяц осени.Расставить приоритетыТельцам нужно оставаться упорными. Откинуть любой страх, запрограммировать себя на материальный достаток. Варианты притока денежных ресурсов у всех будут разными: кому-то подвернется подработка, а кто-то освоит новую специальность. Не стоит удивляться изменениям привычного способа заработка - это результат напряженного аспекта Урана к Венере в созвездии Тельца. Ребятам предстоит пересмотреть свои ценности, определить актуальные потребности. Поэтому любые курсы повышения квалификации и смены приоритетов только приветствуются. Все они должны привести к денежному приросту уже в конце ноября. Избегать резких движений следует лишь в Полнолуние 23 ноября. Этот день не годится для заключения контрактов с партнерами и долгосрочных инвестиций.Реализовать амбициозные планыБлизнецов можно считать везунчиками ноября. Напряженные отношения Венеры и Марса пойдут лишь на пользу представителям знака. Близнецы смогут взметнуться ввысь - к карьерным высотам. Стабильный приток денег позволит им обновить круг знакомых, завязать перспективные деловые связи. Любая активность в профессиональной сфере будет достойно вознаграждена. Улыбнется удача и творческим ребятам: порция вдохновения и креатива поможет Близнецам реализовать давно задуманный проект. Астрологи предупреждают лишь об одном: не стоит совершать резких движений в первой половине месяца, кардинально менять свои планы. Все конструктивные действия лучше оставить на третью декаду ноября.Рассчитаться с долгамиПротеже Юпитера ожидает прибыльный период. Появится возможность рассчитаться с долгами из прошлого, закрыть старые вопросы. Прилив энергии также станет причиной смены приоритетов: многие Стрельцы захотят найти более высокооплачиваемую работу. Поэтому любые перспективные проекты и предложения следует рассматривать очень внимательно, даже если поначалу они будут казаться нереально сложными. Главное, чтобы новый вид деятельности доставлял удовольствие человеку. Дополнительным источником финансовых средств станут безвозмездные поступления от родственников. Эти кредиты доверия следует использовать по назначению, не распыляя их на приобретение ширпотреба. Поскольку ненужные траты могут свести на нет все благие начинания. Желание обогатиться также не должно быть навязчивой идеей. Чем более вожделенной кажется цель, тем труднее она в итоге достигается. Лучше спокойно двигаться в своем ритме, настраиваться на позитивное завершение месяца. В период Полнолуния Стрельцам рекомендуется оставаться дома, не принимать участие в деловых поездках.Найти компаньонаНесмотря на сложный аспект Урана с Венерой, Водолеи получат свой шанс обогатиться. Для этого ребятам необходимо серьезно задуматься о создании собственного бизнеса. Важно найти достойного партнера, расписать конкретный план действий. Самый прогрессивный знак зодиака должен использовать эту возможность, поскольку вскоре предстоит существенное увеличение расходов. Без стабильного денежного притока в ноябре будет нечего делать. Не стоит жить прошлым, и оглядываться на былые неудачи. Настоящие богачи используют негативный опыт, чтобы стать еще чуточку лучше. Делайте свои ставки, рискуйте и выигрывайте. Неоценимую помощь в этом окажут верные компаньоны. Вместе вы сможете преодолеть любые препятствия. Поскольку ретроградная петля Венеры способствует возобновлению старых связей - искать такого партнера следует среди преданных друзей. Вспоминайте: от кого в последний раз слышали про желание заняться бизнесом. Однако не стоит думать, что творческие профессии останутся ни с чем. Возможность заработать появится и у вольных художников. Правильные коммуникации приведут к выгодным знакомствам, участию в престижных выставках.

Источник: www.allwomens.ru/zen