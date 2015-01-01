Хирургические инструменты
Для того чтобы качественно проводить хирургические операции, врач должен располагать полным набором всех необходимых инструментов для этих целей. Инструменты должны быть высокого качества и соответствовать всем необходимым требованиям.
Что касается требований к хирургическим инструментам, то их существует достаточно много, основными из них являются:
- Хирургический инструмент должен обладать максимально простой конструкций, для его подготовке к использованию не должно быть нужно проводить определённые специальные подготовительные мероприятия.
- Инструмент не должен приводить к утомлению руки хирурга, то есть он должен обладать достаточно небольшим весом, а также должен быть эргономичным.
- Используемый хирургический инструмент должен быть очень прочным, в первую очередь он должен успешно противостоять всевозможным механическим воздействиям.
- Поверхность инструмента должна обладать такими свойством как гладкость, а также должна быть ровно, это требуется для того чтобы обеспечить максимальную стерилизацию.
- Поверхность хирургического устройства должна поглощать излучение лазера, а для этого она должна быть матовой.
Если хирургический инструмент соответствует перечисленным выше требованиям, значит он может спокойно использоваться при проведении различных хирургических операций.
Где приобрести хирургические инструменты
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