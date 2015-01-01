Скоро Солнце будет в Скорпионе: как скажется на знаках зодиака

Когда Солнце переходит в созвездие Скорпиона (23 октября) - наступает время для пересмотра внутренних убеждений. У каждого представителя зодиака в душе происходят личностные трансформации. Также это благоприятный период для упорядочивания финансового положения, разграничения прав на собственность. В отношениях будет чувствоваться напряжение, накал эмоций. Многие ребята захотят пережить экстремальные ощущения. Однако пойдет ли это на пользу всем знакам зодиака, рассказывает астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ruОвенЭтим ребятам предстоит резкая эскалация отношений с близким окружением (Марс является управителем не только Скорпиона, но и самого Овна). Под горячую руку попадут даже верные партнеры. Всплеск сексуальной энергии ознаменует радикальные перемены в личной жизни. Многие пары не выдержат испытания, и возьмут перерыв в отношениях. Овнам рекомендуется выучить назубок слово "терпение". В противном случае, представители огненного знака могут наломать много дров.ТелецЭстеты зодиака почувствуют прилив сил, поймают творческое вдохновение. Отношения с противоположным полом выйдут на качественно новый уровень. Во время нахождения Солнца в созвездии Скорпиона Тельцы наконец-то получают шанс на самовыражение. Однако в сфере карьеры будут наблюдаться серьезные трудности. Тельцам не стоит заключать деловые контракты в ноябре, поскольку малознакомые люди захотят воспользоваться неосмотрительностью знака. Тем более, не стоит брать на свое имя кредит. Скорпион, прежде всего, отвечает за чужие финансы. Поэтому собственные средства лучше скрыть подальше от глаз.БлизнецыБлизнецам предстоит гармоничный этап в сфере карьеры. Благоприятный аспект Сатурна освободит ребят от финансовых ограничений, а соединение Меркурия с Юпитером выведет социальные отношения на новый уровень. Разве что в личной жизни у Близнецов могут наблюдаться проблемы. Скорпион не терпит поверхностных и легкомысленных людей. Партнеры будут требовать от представителей знака глубоких эмоций и громких заявлений. Рекомендовать здесь можно только одно: меньше лгать. Скорпион всегда и всех выводит на чистую воду.РакУ Раков начнется романтический период в ноябре. Представители знака получат шанс доказать своим любимым правильность сделанного выбора. Раки окружат заботой партнеров, займутся обустройством семейного гнезда. Плохо будут чувствовать себя лишь одинокие ребята: Солнце в Скорпионе требует выхода сексуальной энергии. Поэтому до начала ноября настоятельно рекомендуется найти себе пару.ЛевЛьвам предстоит схватка с воинственным Марсом. Представители знака почувствуют напряжение в каждой сфере жизни. Агрессивная энергетика ноября обусловит желание Львов где-нибудь скрыться. Однако даже в семейной постели их может поджидать неожиданный скандал. Партнеры захотят поделить территорию, разграничить свое и чужое. Многие Львы к подобному окажутся просто не готовы.ДеваДеятельные ребята получат шанс на развитие собственного бизнеса в последний месяц осени. Выгодные предложения поступят от старых знакомых, которым можно доверять. Девы могут смело брать на себя ответственность за чужие финансы, поскольку никто лучше их не умеет считать. Однако переход Солнца в знак Скорпиона таит в себе серьезную угрозу для Дев. Представители знака и так довольно самокритичны, а здесь на сцену выйдет воинственный Марс с управителем подсознания - Плутоном... Поэтому Девам рекомендуется больше времени проводить в обществе, избегать одиночества и негативных мыслей.ВесыПротиворечивое время для представителей воздушной стихии. С одной стороны, Весы будут чувствовать упадок сил (влияние ретроградной Венеры), а с другой - у ребят появится возможность обогатиться (Скорпион отвечает за управление ресурсами). Однако именно в ноябре возрастет вероятность атаки мошенников. Весам не стоит доверять незнакомцам, заключать рискованные контракты. Лучше обратиться за советом к близким людям, разделить ответственность.СкорпионСкорпионы будут в ударе. Когда Солнце оказывается в их знаке - они чувствуют колоссальный прилив энергии. В этот период Скорпионы не боятся выйти на публику, громогласно заявить о своих амбициозных намерениях. Многие ребята проявят инициативу в личных отношениях. Сексуальная энергия будет бить ключом, а эмоции - захлестывать. Однако последнее может неприятно аукнуться для представителей знака. Далеко не все окажутся готовы к страстному натиску Скорпионов. Поэтому настоятельно рекомендуется тушить конфликты на ранней стадии, постоянно анализировать собственное "марсианское" поведение.СтрелецДля Стрельцов наступит эра благоденствия - в ноябре Юпитер перейдет в свою обитель. Представители знака сполна ощутят благосклонность звезд и планеты управителя - Сатурна. Однако нахождение Солнца в знаке Скорпиона может обусловить неверное распределение энергии. Стрельцы могут бездарно растратить ее на любовные похождения.КозерогЕсли бы Козероги знали, что в ноябре им будет море по колено, то первую половину года они бы просто отдыхали. Благоприятное расположение Сатурна, а также переход Солнца в знак Скорпиона обусловят зеленый свет для представителей знака. Будет удаваться все задуманное, мгновенно воплощаться в реальность. Там где прежде наблюдались препятствия и трения - все ограничения спадут. Однако чрезмерная активность на деловом фронте может аукнуться отсутствием личной жизни. Нельзя всю сексуальную энергию направлять исключительно на бизнес. Нужно делиться теплом и с близкими людьми также.ВодолейУ Водолеев должно все сложиться в личной жизни. Ноябрь сулит им романтические знакомства и увлекательные путешествия. Вот только с деньгами ребята могут попасть впросак. Расположение Солнца в Скорпионе потребует от каждого материальной ответственности. А Водолеи привыкли легкомысленно распоряжаться ресурсами ради удовлетворения собственного гедонизма. Это может закончиться плачевно для многих: есть вероятность бездарно потратить большие деньги.РыбыВозрождение Рыб связано с переходом Юпитера в знак Стрельца. Планета управитель Рыб обещает им великолепные перспективы, новые социальные проекты. Ноябрь будет чрезвычайно благоприятным для реализации своего потенциала в обществе. Однако переход Солнца в знак Скорпиона может потянуть все назад - вынудить Рыб углубиться в самих себя, продолжить привычное самокопание. Не следует поддаваться этому. Рекомендуется больше времени проводить вне стен - на воздухе.Астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen