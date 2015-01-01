Кто такие мутабельные знаки зодиака? Чем они хороши и плохи?

Знаки зодиака в астрологии делят не только на стихии, но и на квадраты (или кресты): кардинальные, фиксированные, мутабельные. В каждом квадрате находится по четыре представителя зодиакальной плеяды. Всех их объединяет сходство в проявлении своего характера на деле. Если кардинальным знакам присуща реактивность действия, а фиксированным - стабильность, то мутабельным ребятам, скорее, адаптивность. Это наиболее гибкие люди зодиака, способные подстроиться под любую ситуацию.Общее описание мутабельных знаковМногогранные представители мутабельного квадрата более всего напоминают хамелеонов. Они сочетают в себе качества кардинального и фиксированного квадратов, умело находят компромисс. Они не могут похвастаться постоянством и стабильностью фиксированных ребят, зато способны развиваться в самых разнообразных сферах. Широкий кругозор Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб позволяет им быть объективными в сложных ситуациях: они быстро воспринимают полярные точки зрения, совершают в уме синтез. Поверхностный интерес ко всему подряд часто становится причиной непостоянства, мгновенной смены приоритетов. Далеко не все люди мирятся с подобным проявлением характера, обвиняют мутабельных ребят в лицемерии и ненадежности. Однако последним проще сориентироваться на местности, чем следовать какому-то заранее определенному плану. Они вполне способны проявлять железное терпение, силу воли, упорство, однако застывать на месте не желают. Постоянно находиться в одном состоянии или стремиться к чему-то одному - мутабельные знаки просто не могут.Кресты знаков зодиакаРебятам свойственна регулярная смена состояний: от лени - до динамичной работы, от апатии - до страстного интереса к чему-то. Это обусловливает некую тревожность их психики, беспокойную натуру человека. Они не понаслышке знают о понятии "психологического стресса". В такие моменты им необходимы качественные преобразования, радикальные изменения курса. Поэтому мутабельных людей еще называют распространителями идей. Они регулярно генерируют что-то новое, не стоят на одном месте. Перемены их только заводят: природная уживчивость и гибкость дают возможность приспособиться к любым людям и ситуациям. Им нравится роль посредников, серых кардиналов, гениальных творцов. Благо, что сообразительность им присуща априори.Хорошие и плохие стороны каждого мутабельного знакаБлизнецы - интеллектуалы зодиака. Они нуждаются в постоянной подпитке информацией, стимуляции извне. Превосходно работают с идеями, устанавливают связи с людьми. Это командные игроки, которые постоянно анализируют текущую ситуацию. Их мозг функционирует с невероятной скоростью (привет планете-покровителю - Меркурию). Они легко синтезируют целое из обрывков информации, складывают сложную картину из отдельных паззлов. Способны мгновенно изменить свою точку зрения, быстро охладеть и потерять интерес к делу. Собственно, за это и ругают Близнецов: их непостоянство и привычка бросать все на полпути жутко раздражает окружающих. Все видят талант человека, и не понимают - почему он так бездарно разбрасывается им. Рассеянным ребятам очень трудно надолго сконцентрироваться на чем-то. Если бы они это могли, то были бы безусловными чемпионами в любой человеческой деятельности. Обычно же ребята быстро устают от взятого объема информации, и откладывают самые важные дела на далекое "потом".Девы - апологеты ответственности. Они наиболее дисциплинированные из четверки мутабельных знаков. Их ум не менее быстр, чем у Близнецов, поскольку за мышление у обоих знаков отвечает Меркурий. Однако Девам лучше удается концентрировать свои усилия, направлять внимание на нечто одно. Ребята тщательно изучают каждое дело, разбирают его на детали, выявляют главное. В лучшем случае из них становятся первоклассные хирурги или аналитики. В худшем - занудные бюрократы и педанты, вне зависимости от сферы деятельности. При этом Девам дан удивительный дар коммуникации с людьми: ребята общительны и сострадательны к другим. Добросовестные и аккуратные, они всегда готовы прийти на помощь. Вот только зря растрачивать их время не стоит: Девы не терпят бесполезного ничегонеделания. Мутабельная природа их личности позволяет ребятам гибко корректировать свое отношение к чему-либо.Стрельцы - философы жизни. Этим ребятам важен размах, масштаб заявленной цели. Их отличает любознательность, природное стремление постичь другую культуру. Жажда приключений часто становится причиной выбора таких профессий, как моряки, стюардессы, дипломаты и т.д. Стрельцов отличает не столько аналитический склад ума, сколько духовный образ мышления. Они с удовольствием исследуют подтекст социальных явлений, рассуждают на философские (гипотетические) темы. Общительные и обаятельные, Стрельцы часто причиняют неудобство наивным людям. Последние почему-то хотят, чтобы мутабельные ребята всегда оставались такими же энергичными и классными, будучи с ними на одном месте. Однако это невозможно в принципе. Стрельцам нужна свобода действий.Рыбы - терапевты зодиака. Мутабельность этого знака выражается в невероятной гибкости. Они способны настроиться на волну практически любого человека, прочувствовать все его эмоции. Глубокие чувства Рыб часто становятся причиной таких профессий, как: психотерапевт, тренер, астролог. Им присуща прекрасная интуиция. Однако проблемой знака является то, что им трудно впоследствии отделить свою психику от жизни другого человека. Рыбы настолько глубоко погружаются в его внутренний мир, что перестают видеть этические границы. Активно вмешиваются и жаждут быть причастными к результату. В то же время их мотивация зачастую крайне положительна: Рыбы искренне любят помогать другим, выводить человека к свету.ЗаключениеМутабельность в астрологической карте человека означает его адаптивность ко всему окружающему, а также проблемы с целеустремленностью. Отсутствие же этого качества приводит к застыванию личности на месте, нежеланию видеть в своей жизни какие-либо перемены.Астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen