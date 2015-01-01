в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
5
0
Нравится0

Кто такие мутабельные знаки зодиака? Чем они хороши и плохи?

Andre
Кто такие мутабельные знаки зодиака? Чем они хороши и плохи?
Знаки зодиака в астрологии делят не только на стихии, но и на квадраты (или кресты): кардинальные, фиксированные, мутабельные. В каждом квадрате находится по четыре представителя зодиакальной плеяды. Всех их объединяет сходство в проявлении своего характера на деле. Если кардинальным знакам присуща реактивность действия, а фиксированным - стабильность, то мутабельным ребятам, скорее, адаптивность. Это наиболее гибкие люди зодиака, способные подстроиться под любую ситуацию.

Общее описание мутабельных знаков

Многогранные представители мутабельного квадрата более всего напоминают хамелеонов. Они сочетают в себе качества кардинального и фиксированного квадратов, умело находят компромисс. Они не могут похвастаться постоянством и стабильностью фиксированных ребят, зато способны развиваться в самых разнообразных сферах. Широкий кругозор Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб позволяет им быть объективными в сложных ситуациях: они быстро воспринимают полярные точки зрения, совершают в уме синтез. Поверхностный интерес ко всему подряд часто становится причиной непостоянства, мгновенной смены приоритетов. Далеко не все люди мирятся с подобным проявлением характера, обвиняют мутабельных ребят в лицемерии и ненадежности. Однако последним проще сориентироваться на местности, чем следовать какому-то заранее определенному плану. Они вполне способны проявлять железное терпение, силу воли, упорство, однако застывать на месте не желают. Постоянно находиться в одном состоянии или стремиться к чему-то одному - мутабельные знаки просто не могут.

Кресты знаков зодиака

Ребятам свойственна регулярная смена состояний: от лени - до динамичной работы, от апатии - до страстного интереса к чему-то. Это обусловливает некую тревожность их психики, беспокойную натуру человека. Они не понаслышке знают о понятии "психологического стресса". В такие моменты им необходимы качественные преобразования, радикальные изменения курса. Поэтому мутабельных людей еще называют распространителями идей. Они регулярно генерируют что-то новое, не стоят на одном месте. Перемены их только заводят: природная уживчивость и гибкость дают возможность приспособиться к любым людям и ситуациям. Им нравится роль посредников, серых кардиналов, гениальных творцов. Благо, что сообразительность им присуща априори.

Хорошие и плохие стороны каждого мутабельного знака

Близнецы - интеллектуалы зодиака. Они нуждаются в постоянной подпитке информацией, стимуляции извне. Превосходно работают с идеями, устанавливают связи с людьми. Это командные игроки, которые постоянно анализируют текущую ситуацию. Их мозг функционирует с невероятной скоростью (привет планете-покровителю - Меркурию). Они легко синтезируют целое из обрывков информации, складывают сложную картину из отдельных паззлов. Способны мгновенно изменить свою точку зрения, быстро охладеть и потерять интерес к делу. Собственно, за это и ругают Близнецов: их непостоянство и привычка бросать все на полпути жутко раздражает окружающих. Все видят талант человека, и не понимают - почему он так бездарно разбрасывается им. Рассеянным ребятам очень трудно надолго сконцентрироваться на чем-то. Если бы они это могли, то были бы безусловными чемпионами в любой человеческой деятельности. Обычно же ребята быстро устают от взятого объема информации, и откладывают самые важные дела на далекое "потом".

Девы - апологеты ответственности. Они наиболее дисциплинированные из четверки мутабельных знаков. Их ум не менее быстр, чем у Близнецов, поскольку за мышление у обоих знаков отвечает Меркурий. Однако Девам лучше удается концентрировать свои усилия, направлять внимание на нечто одно. Ребята тщательно изучают каждое дело, разбирают его на детали, выявляют главное. В лучшем случае из них становятся первоклассные хирурги или аналитики. В худшем - занудные бюрократы и педанты, вне зависимости от сферы деятельности. При этом Девам дан удивительный дар коммуникации с людьми: ребята общительны и сострадательны к другим. Добросовестные и аккуратные, они всегда готовы прийти на помощь. Вот только зря растрачивать их время не стоит: Девы не терпят бесполезного ничегонеделания. Мутабельная природа их личности позволяет ребятам гибко корректировать свое отношение к чему-либо.

Стрельцы - философы жизни. Этим ребятам важен размах, масштаб заявленной цели. Их отличает любознательность, природное стремление постичь другую культуру. Жажда приключений часто становится причиной выбора таких профессий, как моряки, стюардессы, дипломаты и т.д. Стрельцов отличает не столько аналитический склад ума, сколько духовный образ мышления. Они с удовольствием исследуют подтекст социальных явлений, рассуждают на философские (гипотетические) темы. Общительные и обаятельные, Стрельцы часто причиняют неудобство наивным людям. Последние почему-то хотят, чтобы мутабельные ребята всегда оставались такими же энергичными и классными, будучи с ними на одном месте. Однако это невозможно в принципе. Стрельцам нужна свобода действий.

Рыбы - терапевты зодиака. Мутабельность этого знака выражается в невероятной гибкости. Они способны настроиться на волну практически любого человека, прочувствовать все его эмоции. Глубокие чувства Рыб часто становятся причиной таких профессий, как: психотерапевт, тренер, астролог. Им присуща прекрасная интуиция. Однако проблемой знака является то, что им трудно впоследствии отделить свою психику от жизни другого человека. Рыбы настолько глубоко погружаются в его внутренний мир, что перестают видеть этические границы. Активно вмешиваются и жаждут быть причастными к результату. В то же время их мотивация зачастую крайне положительна: Рыбы искренне любят помогать другим, выводить человека к свету.

Заключение

Мутабельность в астрологической карте человека означает его адаптивность ко всему окружающему, а также проблемы с целеустремленностью. Отсутствие же этого качества приводит к застыванию личности на месте, нежеланию видеть в своей жизни какие-либо перемены.

Астролог Евгений Назаров специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
Похожие новости:
С 5 октября ретроградная Венера: Знаки зодиака, готовьтесь, будет трудно!

С 5 октября ретроградная Венера: Знаки зодиака, готовьтесь, будет

Обо всем
Какие знаки зодиака самые "мутные"

Какие знаки зодиака самые "мутные"

Обо всем
Эти знаки зодиака, как правило, самые умные

Эти знаки зодиака, как правило, самые умные

Обо всем
Какие знаки зодиака самые красивые среди мужчин

Какие знаки зодиака самые красивые среди мужчин

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 2700-900+400=