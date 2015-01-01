5 стильных моделей верхней одежды для середины осени-2018
Кардиган
Выбор для еще пока солнечной погоды за окном. Можно надеть плотный кардиган из толстой шерсти как альтернативу любимому пальто. Этот вариант отлично смотрится и с платьем, и с джинсами. В тренде этнические мотивы и пастельная тематика.
Длинное пальто
Такой фасон максимально прикрывает тело, защищает от холода. Клетка, хаки или анималистичный принт - не важно. В этом сезоне выбор богатый. Комбинировать длиннополое пальто можно с любыми вещами в шкафу: кроссовками, брюками в пол, и даже с босоножками, как это делает стилист Анна Делло Руссо.
Тренч
Тренд держится в лидерах не первый год и выходить из моды пока не собирается. Самый актуальный вид тренча этой осенью – обьемный, как бы с чужого плеча, длина до голени, желательно винтажный. Советую носить с обувью на низком ходу либо с ковбойскими сапогами на устойчивом каблуке.
Кейп
К его длине в этом сезоне требований нет. На теплую погоду можно выбрать короткий кейп, а вот на позднюю осень лучше венецианский плащ-табарро. Рекомендую надевать верхнюю одежду с брюками и свитером, можно дополнить аутфит туфлями в мужском стиле.
Искусственный мех
Вслед за домами моды Michael Kors, Gucci, Givenchy, Tom Ford, Versace и мультибрендовым интернет-магазином Net-a-Porte, которые выступают против натурального меха, весь мир переходит на искусственный яркий мех. Ставку в холодное время года лучше сделать на длину миди и прямоугольный фасон в стиле 60-х. Balenciaga предлагает акцент на красный цвет, Jil Sander выбрал цветочный принт, а дом Nina Ricci – светло-розовый оттенок, он представил шубу с длинным мехом.
Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru
Источник: www.allwomens.ru/zen