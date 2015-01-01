Ультразвуковая чистка лица в салоне красоты: особенности и преимущества

Проблемы с кожей лица возникают у каждой второй женщины. Неправильное питание, плохая экология, возрастные изменения – основные причины, сопутствующие высыпаниям, загрязнению пор и другим косметологическим дефектам. Сегодня существует множество способов борьбы с такими неприятностями. Наиболее эффективные методики предлагаются в салоне красоты. Одной из наиболее распространенных признана ультразвуковая чистка. В чем заключается суть е проведения? Какие преимущества дает указанная услуга?

Ультразвуковая чистка в салоне: особенности проведения

Ультразвуковая чистка – популярный комплекс косметологический услуг. Он основывается на применении специального аппаратного оборудования, воздействующего на кожные покровы посредством ультразвуковых волн.



Проводится процедура после диагностических мероприятий. Перед воздействием скрабером специалист тщательно очищает покровы от пыли, декоративной косметики, производит обезжиривание. Для усиление эффекта на лица наносятся особые составы, питающие клетки полезными веществами. Количество процедур зависит от состояния кожи. Продолжительность каждой составляет порядка 15-20 минут.

Сегодня возможности ультразвуковой чистки лица являются обширными. Технология позволяет выполнять точечный массаж, обновлять верхний слой кожи, стимулировать рост и развитие новых клеток. Это приводит к видимым положительным результатам уже после первого сеанса.

Общие преимущества и результаты ультразвуковой чистки

Методика является практически безболезненной. После нее редко возникают непредвиденные реакции организма. Ее преимущества заключаются в следующих аспектах:

улучшении цвета и снижении видимости пигментных пятен;



усиление мягкости и упругости тканей;



эффективное удаление омертвевших клеток и очистка и сужение пор;



улучшение тонуса кожи и ускорение процессов регенерации;



ускорение кровоснабжения;



снижение отечности, мешков под глазами.

Проводится процедура в комфортных условиях на косметологическом кресле, что исключает вероятность возникновения неприятных эмоций. После нее отсутствует восстановительный период, требующий каких-либо ограничений. Техника имеет минимум противопоказаний. Это делает ее доступной для широкого круга представительниц прекрасного пола. Стоимость услуги является невысокой и зависит от она от ценовой политики салона красоты.