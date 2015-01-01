5 средств для роста волос, которые реально работают

WeledaКомпания выпускает укрепляющий тоник без силиконов, красителей и минеральных масел, только органика. Главное действующее вещество – экстракт розмарина.VichyЛинейка специальных лечебных средств Dercos Neogenic способна вылечить облысение и ускорить рост волос. Ампулы рассчитаны на лечение алопеции в течение полугода. Препарат не раз тестировали трихологи, и всегда был отличный результат. Молекула стемоксидина в составе средства в буквальном смысле будит «спящие» волосяные фолликулы и активизирует стволовые клетки.Амальгама ЛюксВполне бюджетное масло Сульсена не только усилит рост волос, но и укрепит корни, сделает пряди более густыми. Препарат требуется регулярно втирать в кожу головы, а через 30 минут смывать большим количеством воды. Лечение проводится в течение 3-х месяцев. Для лучшего эффекта следует заранее подогревать раствор на водяной бане и наносить на волосы теплым.МарбиофармПрепарат Димексид пробуждает волосяные фолликулы, если применять средство в сочетании с масляными масками для прядей в течение 3-х месяцев. Лекарство следует наносить очень осторожно, не допуская жжения кожи головы. Подходит не всем, так как вызывает аллергию.Minoxidil KirklandБренд выпускает растворы с активным компонентом Миноксидилом. Препарат более 20 лет помогает людям бороться с облысением и выпадением волос. Кстати, Kirkland обладает почти таким же действующим составом для роста волос, как и более дорогие средства от Rogaine. Используя специальный аппликатор, нужно наносить средство на проблемные зоны головы дважды в сутки. После применения препарата нельзя мыть голову на протяжении четырех часов.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen