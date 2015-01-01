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6 вещей осеннего гардероба, которые превратят вас в икону стиля

Andre
6 вещей осеннего гардероба, которые превратят вас в икону стиля
Составляем осенний гардероб на примере стиля культовой героини фильма «Завтрак у Тиффани» Holly Golightly. Она же Одри Хепберн.

Очки

Начать трендовый аутфит в стиле Тиффани нужно с самого модного аксессуара. Героиня почти не снимала очков Рей Бен Вайфарер. Легко сделать вывод, что такой аксессуар актуален не только на пляже. Допустим, Холли надевала их вечером, в библиотеку, в пасмурную погоду и даже в бар. Очки Céline Eyewear идеально подойдут для нашей задачи.

Маленький каблук

Модные тогда и сейчас kitten heels до 5см стали трендовыми еще в прошлом году. Но именно Одри сделала эту обувь популярной уже в 60-х годах. В фильме героиня Холли надевала пару туфель в темно-синей расцветке. Я предлагаю черные полусапожки от Solo Femme.

Колье

Среди всей ювелирной красоты фильма выделяется ожерелье с желтым камнем. Нашли его в Южной Африке. В 1877г. драгоценность выкупила компания Tiffany & Co. Сам основатель компании назвал камень королевским. На 175-летие бренда бриллиант вставили в новое колье «Рапсодия». Кстати, за все время стоимость драгоценности выросла с $18 тыс до $3,5 млн. Заменить подобную роскошь трудно. Если не любите фейки, то эффектно будет смотреться нитка настоящего жемчуга. Можно использовать несколько ожерелий одновременно и разной длины.

Платье

Минималистичное черное платье Холли, в котором она появилась в фильме в первых кадрах создал сам Hubert de Givenchy. Он выпустил всего 3 таких наряда. Один сдал в архив своего Дома моды, второй – передал мадридскому музею костюма Museo del Traje, а вот третий – подарил лично Хепберн. Подобное можно поискать в весенне-летних коллекциях 2017 Alexander Arngoldt.

Платок и тренч

Обе эти детали аутфита можно назвать маст-хэвами этой осени. Главный тренд 60-х платок, его еще называют babushka style, вернулся в прошлом сезоне и не сдает позиций. Бежевый тренч так или иначе всегда присутствует в подиумных коллекциях. Сейчас его можно поискать у бренда Theory.

Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Одежда
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