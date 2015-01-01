Как красиво сказать парню, что начались «красные дни календаря»

Месячные – тема, которую невозможно избежать, если между парнем и девушкой назревают «взрослые» отношения. Поднимать ее, конечно, неловко, но это лишь в первый раз или с новым мужчиной. Дальше эти ежемесячные физиологические обстоятельства становятся предсказуемы для мужчины. Девушке лишь нужно ему напоминать – прямо («У меня месячные!») или посредством системы обозначений-намеков («красные дни календаря», «выходные» и т. д.) Но вот самый первый раз… Он-то и смущает, заставляет краснеть, бледнеть и заикаться, когда девушка только в мыслях прокручивает, как объясняет парню, что у нее эта самая ежемесячная «оказия». Как же красиво сказать парню, что у вас месячные, чтобы минимизировать чувство неловкости и стыда?Естественно и небезобразноДавайте сначала разберемся – откуда «ноги растут» у этой неловкости и стыдливости? Казалось бы – нормальный физиологический процесс, который настолько же естественный, как и выделение слюны или слез. Ведь никому же в голову не приходит предупреждать мужчину: «Знаешь, любимый, когда я плачу – у меня текут слезы». Мы плачем, когда того требует организм, не оправдываемся и не комментируем. С месячными же целая проблема. «Говорить? Не говорить? А вдруг не заметит…».У женской неловкости и нежелания откровенничать на тему менструации есть вполне обоснованные причины, которые не всегда осознаны. Возможно, в детстве, девушке внушали, что ее тело несовершенно, а естественные физиологические процессы – постыдны или греховны. Это убивает и принятие своей природы, и женственности. Бывает и другое: мама девушки закрепила в ее сознании модель поведения, где она – скромница, которая скорее под поезд бросится, чем станет откровенничать с мужчиной (и не только) на интимные темы.Также непринятие естественности физиологических особенностей женского организма, которое проявляется в форме стеснения, замалчивания, намеков, может быть продиктовано социумом с его страстью к стереотипам, или сказкам о том, что женщина должна выглядеть в глазах мужчины принцессой, которая не писает, не какает и месячных у нее, конечно, нет. Пора взрослеть и принимать свой организм как часть природы, в которой все закономерно, естественно и прекрасно. И месячные не исключение. Понимание этого устранит непреодолимые барьеры в откровенности с парнем на тему физиологических проявлений своего организма.Инструкция к разговору с парнем о месячныхСитуации бывают разные, впрочем, как и парни, и девушки, и причины, которые вынуждают к откровенности. Затрагивать тему нагрянувших критических дней не всегда уместно, и не всегда есть необходимость. Но обязательно стоит с парнем об этом заговорить, если:у вас запланирован совместный поход на пляж, в бассейн, тренажерный зал или деятельность, предполагающая подъем тяжестей;молодой человек рассчитывает на интимные отношения;парень заметил вашу неловкость, скрытность, замкнутость, раздражительность и не может понять их причину, в следствии чего у него закрадываются подозрения в обмане, обида или чувство вины.Подход и содержание разговора зависит от возраста мужчины. С юными парнями, молодыми людьми и мужчинами о менструации нужно говорить по-разному:У подростков 13-15 лет еще очень ранимая психика и им вряд ли стоит объяснять все тонкости функционирования женского организма в медицинских подробностях и терминах. Мальчикам просто достаточно знать, что с женщинами «это» случается раз в месяц, процесс этот естественный, а разговор – интимный, поэтому распространяться о нем друзьям не обязательно.Парням 16-20 лет объяснять физиологически особенности женщины намного проще. Их, как правило, уже просветили друзья, сестры, родители, или у них уже была девушка, а возможно, и не одна. Молодому человеку достаточно сказать деликатно о наступивших критических днях, и он все поймет.Повзрослевшим парням старше 20 лет о менструации можно говорить прямо и без «инструкций». У него уже достаточно опыта, чтобы быть в курсе физиологических особенностей женского организма. Мужчины способны понимать тонкие намеки или обсуждать эту тему «по-взрослому»: без смущений и неловкости. Главное, сами не смущайтесь и не конфузьтесь, иначе вы продемонстрируете парню реакцию, которую он «скопирует» и проявит в ответ, как единственно верную. Другими словами, подавайте «новость» спокойно и естественно, что научит его также на нее реагировать.Как сказать парню о месячных?Главное и единственное правило – быть честной и максимально естественной. А дальше – по вашему усмотрению: хотите говорите прямо, без иносказательных намеков, а хотите – облачите эту деликатную информацию в шутку, намек или другую удобную вам форму.Например:Подарите парню свой менструальный календарь, где красным маркером обозначены ваши критические дни.Предупредите, что, когда у вас «эти дни», вы будете приходить на свидание в красной кофточке.В период месячных поставьте у прикроватной тумбочки красный флажок СССР или флаг Японии (белый с красным пятном).Перешлите молодому человеку в личные сообщения картинку про критические дни или рекламу о гигиенических средствах.Пошутите: «Милый, ты видел рекламу прокладок с голубой жидкостью? Это тебе намек!» или «Не домогайся! У меня для тебя сегодня только Кровавая Мэри».Выйдите в ванную или туалет и попросите молодого человека принести вам прокладки.Скажите парню: «У нас сегодня мог бы быть самый безопасный секс. Но не будет. У меня месячные».А вы как говорите мужчине, что у вас месячные? Делитесь в комментариях вариантами фраз.

Источник: www.allwomens.ru/zen